Katarina Popović pobednica modnog takmičenja Next Star Top Model Srbije 2017

Modno takmičenje Next Star Top Model Srbije 2017 ušlo je u svoju završnicu izborom 15 finalistkinja koje su prošle u najužu selekciju od preko 400 prijavljenih devojaka. Finalni događaj se održao se u svečanoj sali Metropol Palas hotela uz brojne predstavnike medija i stručne javnosti iz modne industrije.

Žiri sastavljen od iskusnih ličnosti iz sveta mode izabrao pobednicu takmičenja Next Star Top Model Srbije 2017 kao i prve dve pratilje. Pobednica Next Star Top Model Srbije 2017 je Katarina Popović, dvadesetdvogodišnja IT studenkinja iz Beograda koja je osvojila dvogodišnji ugovor sa Modnim studijom Click, intervju za modni magazin, kao i modno fotografisanje Miše Obradovića.

Prva pratilja je Anja Paunović, dvadesetogodišnja stomatoloska sestra iz Novog Sada koja je osvojila jednogodišnji ugovor sa Modnim studijom Click i fotografisanje Miše Obradovića.

Druga pratilja je Šejla Ibrović dvadesetdvogodišnjakinja i rentgen tehničar iz Nove Varoši koja je kao nagradu dobila Profesionalno izrađen modni Book od strane istaknutog srpskog fotografa Miše Obradovića.

Konačnu odluku doneli su Snežena Dakić, glavna i odgovorna urednica Ženska TV, Nenad Radujević, direktor modnog studija CLICK, Miša Obradović, modni fotograf i predstavnici Anastasia Lady vodećeg internacionalnog servisa za upoznavanje kao glavnog sponzora ovog događaja.

Sve fanalistkinje dobile su poklone kozmetičkog brenda Golden Rose. Tokom večeri finalistkinje su nosile modele poznatih srpskih modnih kreatora Tijane Žunić i Predraga Đuknića kao i kolekcije modnih brendova Tiffany i Avangardia Shoes.

Modno takmičenje za Next Star Top Model Srbije održavalo se od 12. juna do 14 jula. Sve devojke koje su ušle u drugi krug takmičenja dobile su besplatno šminkanje i fotografisanje.