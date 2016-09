Pola sata sa: Maja Nikolić



Koliko minuta vam je potrebno da organizujete svoj dan?

– To radim dan ranije, nekada i nekoliko dana, ukoliko imam mnogo obaveza, jer jedino tako mogu sve da stignem. Uvek želim sve da uradim.

Čime sebi provereno ulepšate tmuran dan?

– Ljudima koje volim i koji me vole. Naslonim se na njih i upijem dobru energiju. Kada sam sa svojom decom, to najkonkretnije osetim. Njihovi zagrljaji bukvalno leče.

Koja vam je prva asocijacija na reč “posao”?

– Zadovoljstvo. Mislim da se to kod mene baš vidi, kamera je okrutna, sve pokaže.

Šta najradije gledate na televiziji?

– “150 minuta”. Reč je o ozbiljnom poslu i svako ko poznaje televiziju zna koliko je zahtevno praviti dva i po sata programa svaki dan, a da taj program bude vrhunski i po producentskim i uredničkim merilima. Mi smo to uspeli, i to ne na nekoliko nedelja, već dobre emisije pravimo već sedam meseci. Ponosna sam na to što smo kao ekipa uspeli da napravimo.

Borite li se ponekad sa sopstvenim predrasudama ili ste tolerantni?

– Svi smo mi ljudi i posmatrati nekog kao drugačijeg ili lošijeg zbog bilo čega, osobine, vere, opredeljenja, jako je loše. Najvažnije mi je kako odgajam svoju decu, da i ona kroz moje i ponašanje mog supruga nauče da svakom daju šansu, da budu dostojanstveni, plemeniti i dobri. To je jedino što će jednog dana ostati za nama.

Koju vrednu životnu lekciju ste naučili od svoje dece?

– Učim svakodnevno o čistoj radosti, o iskrenosti pre svega. Tu su bez premca. I to mi se mnogo dopada. Kod njih je sve jasno, nema uvijanja.

Šta nikada ne opraštate?

– Kada me neko potceni.



Sledite li intuiciju ili se isključivo držite racija?

– Sve više sledim intuiciju i sve više verujem da me ne vara. Posebno kada procenjujem ljude. Međutim, bile su mi potrebne godine da se naučim da pratim svoj osećaj.

Jeste li u raspravama ona koja prva popusti ili ste večiti borac za pravdu?

– Zavisi od toga sa kim se raspravljam. Ako je reč o nekome ko mi je važan, onda ne popuštam, a sa ljudima čije me mišljenje ne zanima i ne polemišem, svejedno mi je.

Šta je najveća neistina koju ste čuli o sebi?

– Laži o meni i mojim primanjima na „Javnom servisu“ objavljivane su na naslovnoj strani jednog tabloida, ali takve stvari se trudim da ignorišem. I to je lako kada znate istinu. Ona je uvek samo jedna.

Koju osobinu najviše cenite?

– Ljubaznost, iskrenost, direktnost, plemenitost…

Imate li razumevanja za ljubomoru?

– Za malu dozu – imam.

Šta teže izgovorite “izvini” ili “molim te”?

– Deo svakodnevne komunikacije je “molim te”, a ne libim se ni izvinjenja kada zabrljam.

Šta je izvor vašeg optimizma?

– Imam tu lepu osobinu da u svakoj situaciji tražim nešto dobro. Verovatno mi ona pomaže da idem lakše kroz život.