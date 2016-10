Marija Karan o lepoti majčinstva: Inspiracija su mi moje bake, posebno baka Marija, koja je rodila devetoro dece!



Kada je pre deset godina krenula iz Beograda, prvo u Veliku Britaniju, a potom u Sjedinjene Američke Države, glumica Marija Karan sledila je intuiciju i želju da profesionalne i lične ambicije ostvari tamo gde joj se za to pruže najbolji uslovi. Nekoliko godina kasnije za svoju životnu luku odabrala je Los Anđeles, grad u kojem je upoznala supruga, holivudskog producenta Džoela Lubina, sa kojim je u februaru dobila sina kome je dala ime Marko Leo. Ovog septembra šestomesečni mezimac boravi u rodnom gradu njegove mame, gde uživa u pažnji i ljubavi Marijine porodice i prijatelja.

U prvom intervjuu nakon što se ostvarila u ulozi majke, tridesetčetvorogodišnja Beograđanka ekskluzivno za “Hello!” govori o braku sa suprugom Džoelom, trudnoći, majčinstvu i mnogim drugim životnim stvarima. Na početku razgovora atraktivna glumica osvrće se na svoj modnu stil.

– Rekla bih da nemam neki određeni stil. Volim da eksperimentišem i uvek gledam da to što obučem ima neki stav. Sviđa mi se sportska ležernost i udobnost. Volim da kupujem preko interneta i ponekad u časopisima pronađem nešto što mi se sviđa, pa to kupim. Na “Instragramu” pratim neke modne brendove, a mnoge moje drugarice bave se manekenstvom ili su u modnoj industriji, pa i tu imam pristup informacijama o tome šta je aktuelno u tom svetu.

Šta čini ženu od stila?

– Žena od stila je neko ko ima ukusa, ko vodi računa o svojoj pojavi u društvu. Na osnovu stila neke osobe možete da naslutite ko je ona i odakle dolazi. To su žene kao što su Karin Rotfeld, Mišel Obama, Kejt Mos, Laura Bejli, Viktorija Bekam.

Rad kog našeg kreatora posebno cenite?

– Znam da je Roksanda Ilinčić vrlo uspešna, mada nemam njene komade. I brend “Arme de L’amour” Ivane Berendike vrlo je uspešan u modnom svetu i mislim da je ona jedini naš dizajner na američkom tlu. Cenim svakog našeg kreatora, jer znam koliko je to težak posao, pogotovo na tržištu kao što je naše. Primetila sam da u Srbiji postoji dosta talentovanih kreatora i nadam se da će ubuduće ono što rade domaći dizajneri biti poželjnije od stranih.

Koliko pažnje posvećujete pripremama pred izlazak na crveni tepih?

– Sve zavisi od događaja, nisu sve premijere iste, niti crveni tepih. Bitno mi je da li se to sviđa mom suprugu i važno mi je kako se ja osećam.

Poslednjih godina negujete prirodan izgled. Zbog čega izbegavate da se šminkate?

– Prirodan izgled vrlo je popularan svugde u svetu, posebno u Los Anđelesu. Stvar je u jednostavnosti. Šminkam se za neke posebne događaje, ali ne i za privatni izlazak ili svakodnevicu.

Koliko vodite računa o izgledu i da li strogo kontrolišete sadržaj svog dnevnog menija?

– Vodim računa o ishrani pre svega jer živimo u svetu gde morate da znate šta unosite u organizam. Što se tiče mog menija, on je formiran na principima ishrane nutricioniste Kimberli Snajder. Hranim se tako već tri godine. To je veganska, bezglutenska ishrana, koja ne sadrži mlečne namirnice. Na sreću, nemam alergije na hranu, pa nekad sebi dozvolim da probam nešto van tog ograničenja. Vežbanje je sastavni deo zdravog života, pa se trudim da mi jutro počne dobrim treningom ili rekreacijom. Naša kuća u Los Anđelesu nalazi se u blizini plaže, a vrlo je popularno planinarenje i vežbanje u prirodi. U teretani imam trenera, a za rekreaciju prijatelje.

Volite li da trenirate u društvu supruga?

– Kad zajedno treniramo, uglavnom volimo da trčimo. On je maratonac, a ja mu se ponekad pridružim.

Niste zapostavili fizičku aktivnost ni tokom porođaja.

– Vežbanje je ključno za dobar porođaj, jer je potrebno dosta snage, fizičke i mentalne, da se izdrži porođaj. Pripreme su pola posla. U trudnoći sam se trudila da bar pola sata vežbam svakog dana, jer je to dobro za bebino srce.

Koliko se i na koji način odnos vas i vašeg supruga promenio od kada ste postali roditelji?

– Od kada je Marko Leo došao na svet, sve se promenilo, u najlepšem mogućem smislu. Veza mog supruga i mene dobila je još jedno značenje i vrednost. Moji prioriteti su se promenili, ali nisam zapostavila nijedan segment života. Imam više energije i inspiracije za sve što me očekuje. Tiho se radujem i uživam u životu.

Da li je Džoel prisustvovao porođaju i kako ste doživeli to iskustvo?

– Porođaj je najlepši trenutak u mom životu. Radovala sam se i pripremala za taj dan. Imala sam sreću da je sve prošlo najlepše moguće, onako kako sam želela. Porodila sam se prirodnim putem, bez epidurala, želela sam da budem svesna i prisutna za najvažniji deo porođaja, kada treba izgurati bebu. Bilo je bolno, naravno, ali sam se pripremala i fizički i mentalno. Nisam znala da li ću uspeti da podnesem bol, ali jesam. Mislim da je za mene i kao glumicu bilo važno da prođem kroz sve pripreme i to iskustvo. Inspiracija su mi bile moje bake, posebno baka Marija, koja je rodila devetoro dece. Na porođaju su uz mene bili moja Dula i moj suprug. Tamo je uobičajeno da otac bude prisutan. Moj suprug je presekao pupčanu vrpcu, a mali Marko je tada udahnuo život. Zar bi taj momenat iko želeo da propusti. Brzo sam se oporavila i već posle šest dana vratila sam se glumačkim obavezama.

Na “Instagramu” ste podelili fotografiju pupčane vrpce u obliku srca. Kakvu priču krije ta fotografija?

– U Sjedinjenim Državama mnoge žene ostavljaju svoju placentu da naprave pilule od toga ili tinkturu koju piju za hormonski balans posle porođaja ili u nekim periodima u životu. Tako sam i ja ostavila svoju posteljicu. Žena koja to radi u specijalnoj laboratoriji napravila mi je to srce koje je stiglo u paketu sa tabletama i tinkturom. Nisam očekivala taj znak pažnje, a srce mi se mnogo dopalo, pa sam želela da to podelim sa drugima. Nisam razmišljala šta će ko o tome da misli. Za mene je to bio lep znak pažnje, sa još lepšim značenjem.

Ko je odabrao ime za sina?

– Ime smo zajedno odabrali. Marko je tradicionalno ime u mojoj porodici, moj pradeda i stric se tako zovu, braća nose to ime, kao i bratanci, i tako je u porodicu stigao i najmlađi Marko Leo. Takođe, otac mog supruga zove se Mark, pa je sve imalo smisla. Leo je Markovo srednje ime, koje imaju svi u Americi. Termin Markovog rođenja u crkvenom kalendaru obeležen je kao Sveti Lav, pa je to bio jedan od razloga da mu srednje ime bude Leo.

Kako se Džoel snalazi u ulozi oca, delite li u potpunosti roditeljska zaduženja?

– Moj suprug je divan otac. Želi da učestvuje u Markovom životu od prvog dana. U sve je uključen i nije mu teško da bude uz nas, pored svih obaveza. Trudi se i želi da bude tu.

Imate li pomoć bebisiterke?

– Naravno da imam pomoć u odgajanju Marka. Svaka mama treba pomoć svoje mame, drugarice, tetke, dadilje. Mislim da je vrlo bitno da sve obaveze i odgovornost ne bude samo na mami. I ona bi trebalo da bude naspavana i srećna i da provodi kvalitetno vreme sa bebom. Uz srećnu i zadovoljnu majku raste srećno i zadovoljno dete.

Koliko vas je rođenje deteta promenilo i na koji način?

– Život ima veći smisao i značaj kada dođe potomstvo. Drago mi je da žene imaju mogućnost da se ostvare u toj ulozi i prođu kroz to lepo iskustvo, bez obzira na sve druge različitosti. Majčinstvo me je promenilo, jer biti majka najlepši je osećaj na svetu i najlepša misija.

Vaši roditelji doputovali su u Ameriku neposredno pred porođaj. Koliko vam znači njihova pomoć i da li pomno slušate savete vaše majke ili se više vodite nekim modernijim principima odgajanja deteta?

– Naravno da mi je prisustvo majke dragoceno u ovim lepim trenucima. Majka sam i imam majku pored sebe, Mark je okružen sa puno ljubavi i to se vidi na njemu. Sada još bolje razumem i cenim moju mamu. Što se tiče principa kojima se vodim u njegovom odgajanju, najviše volim RIA metod, kog se ne pridržavam striktno, već ga primenjujem u skladu sa karakterom moje bebe i mog osećaja majčinstva. RIA metod se bazira na tome da se roditelj prema detetu ophodi sa poštovanjem kao da je odrasla osoba koja sve razume. Ujedno podrazumeva kreiranje bezbednog okruženja za njegove svakodnevne aktivnosti u kojima spoznaje svet, kao i posmatranje karaktera bebe kroz njeno ponašanje u igri bez roditeljske intervencije i prekidanja njegove spontane igre.

U proteklih pola godine od porođaja već drugi put boravite u Srbiji. Prija li vam u ovom periodu blizina vaše porodice i boravak u okruženju u kome ste odrastali?

– Marko Leo će brzo da poraste i želim da ga moja porodica viđa često i ne propusti sve ove predivne bebeće faze njegovog odrastanja.

Možete li da zamislite da vaš sin jednog dana poželi da živi u Beogradu?

– Mogu to da zamislim i nadam se da će Srbija tada biti zemlja mogućnosti i prosperiteta.

Priželjkujete li još dece i da li biste voleli da se to uskoro desi?

– Drugo stanje i porođaj su mi prijali, pa bih vrlo rado sve ponovila. U ovom trenutku nemam konkretan plan, ali kada dođe vreme, sigurno da ću ga saopštiti. Deca treba da se rađaju. Više dece – više radosti za sve nas.

Uživate u vrlo aktivnom društvenom životu. Koliko je izazovno uskladiti obaveze?

– Sviđa mi se ideja o uspešnoj ženi i majci. Za to je dovoljna dobra organizacija i želja da svaki slobodan trenutak provedem sa sinom.

Imate veliki broj prijatelja u Los Anđelesu, među kojima je dosta naših ljudi. Jeste li našli pravu meru balkanskog mentaliteta u holivudskom okruženju ili vas ponekad obuzme nostalgija?

– U početku nisam imala naše ljude u okruženju, ali sada imam nekoliko dragih i dragocenih. Nostalgija se desi, ali posle toliko godina dešava se sve ređe.

Uživate li u druženju sa ljudima iz Holivuda?

– Holivud je specifičan, kako po načinu druženja, tako i po ljudima koji su u njemu. To jeste neka moja svakodnevica, krećemo se u tim krugovima, ali to nije jedini deo mog života niti centar mog sveta. Ne pridajem tome veliki značaj.

Koliko vas je život u Americi promenio?

– Amerika nije promenila moju suštinu ni prioritete, ali mi je dala širinu i šansu za mnogo stvari u kojima želim da se istražujem i kojima želim da se bavim.

Osim glume i porodičnog života, kakva su vam interesovanja?

– Interesovanja su mi vezana za umetnost, putovanja, zdrav život i ishranu, dobre knjige, filmove, predstave, izložbe, koncerte i mnoge druge lepe stvari.

Kakve su vam profesionalne ambicije sada kada ste postali majka?

– Priželjkujem lep glumački izazov, ali ujedno želim da se on što kasnije desi, da ne propuštam ove zlatne trenutke Markovog odrastanja.

Kako se vašem suprugu dopada Beograd i da li vam se često pridružuje na putovanju u rodni grad?

– Moj suprug je bio u Srbiji bar dvadesetak puta. On voli ovaj grad zbog mene i moje porodice, uživa u činjenici da je srpski zet.

Prošla je decenija od kada ste prvi put napustili Beograd i krenuli u osvajanje sveta. Kako se osećate u njemu danas kada ga posetite?

– Prošlo je mnogo godina, ali ljubav prema Beogradu je slepa. Za mene će on uvek biti najlepši grad na svetu.