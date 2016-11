Za crveni tepih haljina za pamćenje: Glamurozno izdanje Ane Ivanović i Bastijana Švajnštajgera

Na ceremoniji “Bambi 2016” medijskom događaju sezone koji se trenutno održava u Berlinu, nemački fudbaler i muž naše poznate teniserke Bastijan Švajnštajger sa ponosom je večeras (17. novembra) crvenim tepihom prošeta svoju lepu suprugu Anu Ivanović.

Za najprestižniji medijski događaj u Berlinu Ana je odabrala maxi floralnu haljini i oduševila sve prisutne. U izdanju koje može da stane rame uz rame sa onim koja biraju muzičke i filmske dive za svoje premijere, Ana je ponela naked zlatno srebrnu haljinu sirena kroja koja se na dnu vuče za njom. Retro barokni dezen, listići i cvetići prišiveni na til boje kože, dao je glamuroznu notu ovom modelu koji je Anu na jedno veče učinio princezom. Providna haljina otkriva taman koliko treba da koketira, zavede i pokaže savršenu liniju mlade teniserke.

Ana je uz ovo izdanje pustila kosu da pada, ali u duhu crvenog tepiha, blago ju je zalizala na stranu, dok je od aksesoara odabrala providnu “kutija” torbicu, zlatan sat i tirkizne minđuše.

Bastijan je za ovu priliku poneo crno odelo, koje je satenskom leptir mašnom uklopio uz haljinu svoje drage.

Da li vam se dopada kako izgleda ovaj novopečeni bračni par?

Bastian Schweinsteiger and Ana Ivanovic entering the #bambi2016 awards. 1/2 (Via Ana’s Instagram story) pic.twitter.com/LjY4S2rglI

