Opušteno i glamurozno izdanje Natali Portman

Malo je reći da Natali Portman, slavna Oskarovka i muza brojnih kreatora, naprosto blista.

Trudnoća joj itekako dobro stoji, pa su, kada se pojavila na crvenom tepihu filmskog festivala u Palm Springsu, svi pogledi bili uprti u nju.

Ali to ne bi trebalo da čudi jer je Natali blistala u dugoj, elegantnoj haljini koja je dopirala do poda do kraja. Kroj nije naglasio trudnički stomačić, samo ga je suptilno prikrio.

Tamno plava boja haljine odlično se slagala sa šik crnim rukavima od tila. Kosa skupljena u punđu, nenapadne minđuše i šminka koja je samo naglasila njenu prirodnu ljepotu, bili su pravi pogodak.

Natali se na crvenom tepihu pojavila sa suprugom Benžaminom Milpjeom.