Fashion i po snegu: Severina donosi sve hit trendove u jednoj kombinaciji (foto)

Po ugledu na svetske lepotice koje vešto kombinuju zimske i letnje trendove, zaigrala se i pevačica Severina Kojić i tako nam donela lila izdanje u snegu!

Ova trendseterka ispratila je sve fashion hitove i spojila ih u hrabru kombinaciju različitih stilova kakve su ljubitelji mode imali prilike da vide proteklih meseci na svim modnim pistama velikih brendova.

Severina je za poziranje u snegu ponela lila slip haljinu preko tanke široke rolke iste boje, a outfit je razbila sivim tonovima. Sportska kapa, trendi naočare za sunce, torbica preko ramena, marama oko struka i grilon čarape sa romboidima, koje je iznela u sandalama, bili su aksesoari koje je odabrala za ovaj šik look.

Фотографија корисника Severina Kojic (@severina) дана 12. Јан 2017. у 3:48 PST

Da li vam se dopada?

Ne morate biti javna ličnost kako bi ste izneli ovaj ekstravagantan look. Prilagodite ga vašem stilu života, a opet ostanite ovako šik. Severini je pošlo za rukom, pa pratite njen “recept” uz male izmene i oprez jer je granica ovakvog dobrog i lošeg izgleda tanka. Umesto sandala obujete kratke čizmice, a preko svega obucite bundicu od veštačkog krzna koja je takođe jedna od zimskih must have krpica.

Pogledajte još zanimljivih izdanja gospođe Kojić!

Фотографија корисника Severina Kojic (@severina) дана 6. Јан 2017. у 3:35 PST

Фотографија корисника Severina Kojic (@severina) дана 2. Јан 2017. у 4:56 PST

Фотографија корисника Severina Kojic (@severina) дана 1. Јан 2017. у 11:08 PST

Фотографија корисника Severina Kojic (@severina) дана 23. Дец 2016. у 7:01 PST

Фотографија корисника Severina Kojic (@severina) дана 22. Дец 2016. у 9:48 PST

Фотографија корисника Severina Kojic (@severina) дана 30. Нов 2016. у 3:49 PST

Auf Wiedersehen, Düsseldorf! #volimstosevolimo #ljubavseljubavljuvraca #severina Фотографија корисника Severina Kojic (@severina) дана 11. Дец 2016. у 5:13 PST