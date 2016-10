Egzotična Riri: Novi imidž lepotice sa Barbadosa u seksepilnoj haljini boje krvi

Nije tajna da crvena haljina ženu čini seksepilnijom i poželjnijom, ali kada pričamo o Rijani stvari postaju još uzbudljivije.

Uvek obučena da impresionira Bad Girl Riri (“loša devojka Riri”) prošetala je zanosnu slip haljinu boje krvi. Svilena maxi haljina novog brenda Are You Am I sa dubokim dekolteom (koji delom prekriva grudi), golim leđima i dubokim šlicevima na bokovima ne može biti provokativnija. Pevačica je ovo izdanje kombinovala sa štraftastom “lisicom” sa krem, braon, crvenom, bež nijansama, kao i metalik jednostavnim ženstvenim sandalama.

Već smo navikli da Rijana obožava da nosi miks letnje i zimske garderobe, pa ovaj krzneni “šal” nije čudan odabir aksesoar ove lepotice, kao ni zimska kozna jakna koju je Riri ponela kada joj je postalo hladno. U jednom momentu Rijana je čak preko haljine obukla oversized majicu sa svojom fotografijom iz detinjstava.

Možda najzanimljiviji momenat celog izdanja jeste novi Rijanin imidž, dugački dredovi koje je pevačica zakačila u visok rep. Frizura koja je dovoljna da promeni ceo stil i izgleda, pa svako izdanje dobija drugačiju notu. Zamislite kako bi izgledala sa jednostavnim zalizanim repom. Jednostavno, elegantnije, ali to očigledno nije ono što Rija voli. Ovako izgleda šik, “divlje” i egzotičnije (a mislili smo da to nije moguće).

Crveni karmin i nokti na tamnu kosu, zar ne izgleda odlično?

