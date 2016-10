Dženifer Lorens u haljini iz snova

Kada se pojavljujete na važnim događajima kao što je 2016 British Academy Britannia Awards definitivno želite da izgledate najbolje moguće! To zna i glumica Dženifer Lorens koja je na ovaj glamurozan događaj došla kako bi koleginici Džodi Fosteruručila nagradu Britanija “Stenli Kjubrik” za izuzetnost u kinematografiji.

Dženifer se pojavila u prelepoj Elie Saab haljinu iz kolekcijie proleće/leto 2017. koja je savršen miks seksi i bajkovitog. Maksi plisirana haljina nežno roze boje pored sitnih jedva primetnih šljokica u materijalu krasi i neobičan dekolte. Izrez na grudima je iz dva dela i on je poseba draž ovog elegantnog modela. Prvi deo je u sklopu haljine otvoren do kaiša na struku, dok drugi deo prekriva grudi. On po sebi ima dve prozirne vertiklane “linij” i tankim bratelama “penje” se oko vrata.

Ali tu nije kraj ovom magičnom izdanju. Leđa su gola, prekrivaju ih samo četriri trake haljine, a lepršav deo suknje nam otkriva i deo sa tilom koji se kreće zajedno sa glumicom.

Dženifer je izgledala odlično u modelu koji na pravi način ističe ženstvene adute, šta vi mislite?