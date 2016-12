Nataša Bekvalac – Zvezda prazničnog “Hello! Fashion” dvobroja

Bliže se zimski praznici, sve je u vedroj atmosferi i dobrom raspoloženju, a i „Hello! Fashion“ je rešio da vas iznenadi specijalnim dvobrojem i lepim poklonima. Pored bogatog šoping vodiča, tu je i veliki intervju sa pop zvezdom Natašom Bekvalac. Nešto imaju da vam poruče i Ivana Španović, Darko Kostić, Biljana Tipsarević, Ana Ivanović… Bjuti eksperti pomoći će vam da izaberete savršeni mejkap za predstojeće zabave, a predstavljamo i trendi predloge za novogodišnji stajling. Želimo vam da u 2017. uđete srećni, zadovoljni, zdravi i zaljubljeni, i da uz nas uvek budete u trendu!

WISH LIST Luksuzno, raskošno, neodoljivo… Pogledajte našu prazničnu listu želja

MODNE TENDENCIJE Zablistajte kao princeza iz zimske bajke pod sjajem zvezda novogodišnje noći! Široka je lepeza stilova koje vam predlažemo, od večne crne i zlatne do kraljevske crvene, od iskričavih šljokica do zavodljive čipke…

COVER STORY: NATAŠA BEKVALAC

Pop zvezda i ikona stila otkriva koje mesto moda zauzima u njenom životu, u čemu pronalazi inspiraciju i na koji način brine o sebi

HF WATCHES: LEDENO DOBA Srebro je simbol moći, elegancije i nedodirljivosti, dragoceno koliko i vreme. Jednostavni ili ukrašeni kristalima, ovi ledeni satovi uneće posebnu dozu neodoljivosti u vaš zimski stajling

GET THE LOOK Inspirišite se stilom supermodela Kejt Mos

RADAR Predstavljamo vam najvrelije trendove, najbolje butike, najlepše autfite i ostale zanimljivosti koje su se našle u domenu našeg modnog radara…

STREET STYLE: ČIZME SA STAVOM Zmijska koža, džins, antilop, pliš – izbor materijala je ogroman, a mini-čizme iznad gležnjeva ove sezone su apsolutni hit

FASHION INSIDER: VICTORIA’S SECRET

Najlepše žene sveta, intimno rublje koje raspiruje maštu, milijarde dolara na računu kompanije… Šta se sve krije iza kulisa?

FASHION INSIDER: DARKO KOSTIĆ

Njegova modna bajka prevazišla je i vreme i prostor. I tek se razbuktava…

THE LOOK: GUCCI MANIA

Predlažemo vam high street komade u duhu Alesandra Mikelea i njegovog brenda…

MODNI EDITORIJAL: PORTRET DAME

Brokat, aplikacije, karneri, čipka, nabori – nijedan detalj nije previše dekadentan za večernji stajling…

FASHION ICON: ŽAN-POL GOTJE

Ni posle četiri decenije karijere ekscentrični kreator ne prestaje da se poigrava društvenim normama, podelama i apsurdima

AKSESOAR: PRAZNIČNI SJAJ Pravi je čas za svetlucavo, srebrno, zlatno, sjajno, šljašteće… Vreme ludog provoda je pred nama!

20 PITANJA ZA…: BILJANA TIPSAREVIĆ

BEAUTY

ZABAVA MOŽE DA POČNE! Neodoljivi pogled koji ubija, senzualne usne pune sjaja – predstavljamo vam trendove koji pravo sa modnih pista stižu u vašu mejkap riznicu

BEAUTY INTERVIEW: MINA ABRAMOVIĆ

Kada i kako stavljati šljokice, da li je tečni puder zaista toliko naporan za kožu, kako popraviti razmazani ruž – te male tajne otkriće vam velika majstorica sa mejkap bojicama

MAKE-UP ČETKICE

Nekad ni četkice od najfinijih i najmekših dlaka nisu dovoljno dobre da završe posao. Predstavljamo vam mejkap alat koji bi trebalo da imate u svom beauty arsenalu…

KAD ZAMIRIŠE ZIMA Prkosite hladnim danima i zagolicajte zimu začinima i

vrelinom iz malih, ali moćnih bočica u koje su stale neodoljive nove arome. Izbor neće biti lak…

BEST BODY

PREDUHITRITE MAMURLUK Trikovi za jutro posle!

JOGA NIDRA Probajte jednostavnu, ali moćnu metodu koja vam bez velikih napora može promeniti život. Sve što treba da uradite je da se naučite potpunom telesnom, mentalnom i emotivnom opuštanju

LIFESTYLE

HOME&DECOR Pored tradicionalnih novogodišnjih ukrasa koji su puni simbolike, postoji još bezbroj malih, ali jednako raskošnih detalja koji će u vaš dom uneti neke nove priče

DESTINACIJA IZ SNOVA: SENT MORIC

Skijajte se sa stilom u kolevci zimskog turizma, koja svojim alpskim šmekom privlači hedoniste koji od odmora na snegu očekuju samo najbolje

KRALJICA SCENE: LEJDI GAGA

LJUBAVNI HOROSKOP ZA 2017. Prepustite se ljubavi uz male sugestije zvezda koje obasjavaju našu auru pokazujući srcu pravi put

MOJE MODNE FANTAZIJE: TAMARA PAUNOVIĆ

Najbolje se oseća u komfornim majicama, obožava šoping uz kapućino u Rimu i volela bi da budi pored mora

