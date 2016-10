Trendseterke pomažu: Sa stilom “pregurajte” hladne dane

Kao i predhodnih nedelja donosimo vam “sveže” modne inspiracije sa Instagrama.

Naše omiljene fashion blogerke ugledaju se na zvezde (ili obrnuto), a poznato nam je koliko one vole da mešaju odeću različitih godišnjih dopa. Tako ovih dana pored trendi čizmica, trendseterke nose i sandale i to uz deblje jakne ili kapute. Naravno često naše omiljne modne blogerke nisu ni na istom komtinentu kao i mi, pa do razlike u “slojevima” garderobe dolazi upravo zbog različitih vremenskih uslova. Međutim, to ne znači da od njih ne možemo da naučimo svašta, od sklapanja različitih dezena, uklapanja komada različitih stilova, ali i nesvakidašnje nošenje pojedinih detalja.

Evo šta vam donosimo ove nedelje:

Фотографија корисника YOYO CAO (@yoyokulala) дана 5. Окт 2016. у 4:39 PDT

Ponesite klasičnu kombinaciju na šik način. Košulju obucite ispod šupljikavog džempera, ili jednostavno njemu zavrnite rukave da se košulja vidi. To ponesite uz mini suknju dubokog struka.

Фотографија корисника Caroline Daur (@carodaur) дана 10. Окт 2016. у 9:29 PDT

Belu kombinaciju začinite tamnim kaputom i trendi aksesoarima.

Фотографија корисника Paola “Pao Pao” Mathé (@findingpaola) дана 11. Окт 2016. у 9:40 PDT

Birajte komad koji nosi sve jesenje boje (kao što je blejzer na slici) još ako je dezen štraftast bićete zvezda streer style izdanja. Za ljubitelje šik detalja, ponesite turban (u stilu Lupite Njongo).

Фотографија корисника Pamela Allier (@pamallier) дана 12. Окт 2016. у 8:15 PDT

Upadljivu statement košulju obucite uz farmerke sezone, model do polovine listova, i jednostavne cipele.

Фотографија корисника Maria Helena Bordon Meireles (@helenabordon) дана 11. Окт 2016. у 8:01 PDT

Za smeo izgled nosite kožne pantalone. Zavisno od stila kombinujte ih uz običnu “kul” majicu ili elegantniju bluzu.

Фотографија корисника Aleali (uh•lay•lee) (@alealimay) дана 11. Окт 2016. у 12:43 PDT

Neka se u vašem ormanu nađe oversized bunda od veštačkog krzna. Biće vam dovoljna da sa stilom “pregurate” hladne dane.

Фотографија корисника Jenny Cipoletti (@margoandme) дана 8. Окт 2016. у 2:10 PDT

Blago zvonaste pantalone obucite uz klasičnu jaknu od prevrnute kože i biće pun pogodak. Za dodatan efekat birajte boje jeseni.