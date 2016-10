Stiletto cipele: Za zavodljive, seksi dame

Možda nisu udobne, ali nema ništa zavodljivije od stiletto štikle.

Postoje dame koje vole i kombinuju kako stiletto, tako i blok pete, ali definitivno je više onih čiji stil jasno naginje ka jednom ili drugom. Trenutno vlada disko era i pune potpetice apsolutno dominaniraju novim kolekcijama modnih kuća. Međutim za sve one koji neguju nešto elegantniji izgleda, kao pravi kontrast 70-im, tu je tanka štikla koja nikada ne izlazi iz mode.

Stilletto se obično bira za neka svečanija izdanja, ili u slučaju poznatih, za crveni tepih. Tako smo celo leto imali priliku da vidimo kako sve trendseterke nose fantastične stiletto sandale sa dva kaišića. A dok je ovo bi njihov izbor za sunčane dane, blok peta je preovladala njihovim jesenjim stilom.

Za sve one koji ne vole hipi stil, koje biraju seksi pre nego šik, suptilnije nego napadno, nema razloga da ne nose stiletto cipele i čizmice. One su itekako IN samo su trenutno pale u drugi plan. A kao pravi bonus, vaš muškarac će vam biti zahvalan, jer baš su one njegov prvi izbor za vas.

