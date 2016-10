Kul ili besmisleno: Kako ove zime da nosite jaknu i budete IN

Često imamo priliku da se susretnemo sa besmislenim trendovima koji u praksi nisu nosivi, od ogromnih platformi, predugačkih noktiju, mešanja zimske i letnje odeće i mnogo drugih.

Jedan od ovakvih sličnih trendova skoro se pojavio, što na modnim pistama, što na street style zvezdama, a to je nošenje jakne potpuno spuštene ispod ramena. Ovaj trend nije ne moguće nositi, čak naprotiv svako može da ga “isprati”, ali pitanje je zašto? Zar nije ceo koncept jakne da nas zaštiti od hladnoće, a kako će to da uradi ako je ceo dan nosimo na struku. Dok na džemperima i tanjim jaknicama može da izgleda stilski zanimljivije (kliknite na link i pogledajte kako to Rijana radi), sa debelim zimskim modelima izgledaćete “preveliko”, deblje, narozano. Ali, od sad, kada na trenutke poželite da se rashladite pa razgrnete jaknu, bićete super trendi.

Novi trend samo je logičan pravac u kom se kreće moda, prirodniji, ležeraniji stil stupio je na scenu, a videli smo ga na hit frizurama, nude stilu šminkanja, na oversized odeći i sportskim komadima koji su postali deo trenda.

Da li se vama dopada?

Фотографија корисника NET-A-PORTER (@netaporter) дана 16. Окт 2016. у 12:01 PDT

Фотографија корисника Veronika Heilbrunner (@veronikaheilbrunner) дана 23. Сеп 2015. у 10:44 PDT

Фотографија корисника *STYLE DU MONDE *❤️ (@styledumonde) дана 10. Нов 2015. у 3:12 PST