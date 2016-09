Fashion mame: Zašto su trudnice danas stilizovanije nego ikad? (galerija)

Zbog čega u zadnje vreme selebriti trudnice imaju posebnu fashion inspiraciju ne znamo, ali jedno je jasno, buduće mame i njihov modni odabir nikada nisu bili toliko u centru pažnje.

Poznate mame imaju itekako uslova da vode računa o sebi, pa baš to možda olakšava drugo stanje i objašnjava njihov blistav izgled. Jedan od razloga svakako je što biraju odeću netipičnu za trudnice i što se pojavljuju na crvenom tepihu u glamuroznim izdanjima sa “stomakom do zuba” izgledajući slađe i zanimljivije nego ikada. Videli smo ih u uskim sirena haljinama, dubokog dekoltea, sa čipkom, u seksi kombinezonima, haljinama sa prorezima i sve to iznele na visokim štiklama.

Pogledajte u galeriji naše omiljene fashion trudnice koje smo pratili dok su bile u drugom stanju i neke koje još uvek to jesu. Jedva čekamo da ih vidimo u modnim kombinacijama sa dečicom.