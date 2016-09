Ekstremno velike minđuše stupaju na scenu

Nedelje mode ne donose samo novine i “poslastice” kada je u pitanju odeća, one su i premijera novih make up stilova, nege, frizura, ali i aksesoara.

Iz kolekcije za proleće 2017 posebno su se izdvojile ekstremno velike minđuše kojima se, iako su prelepe, naše uši definitivno neće obradovati. Ove XXXL minđuše mogu da nose ceo outfit, a iako su teške i glomazne, dovoljan je samo jedan pogleda na njih da poželite da ih nosite.

Asimetrične, spojene, rasparene, sa perlicam, cvetićima, alkama one oduzimaju dah. Pogledajte kako je izgledao ovaj, mnogima omiljn aksesoar, u kreacijama Monse, Rodarte, Creatures of the Wind, Proenza Schouler, Tibi, J.W.Anderson, Hellessy, Gucci, Delpozo brendova.