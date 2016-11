Veliki uspeh: Nakon Kajli Džener Zvonko Marković obukao svetsku zvezdu Ašanti (foto)

Ašanti, svetski poznata pevačica, igračica i glumica, ponela je haljinu Zvonka Markovića na čuvenom događaju Roast of… koji je ovog puta organizovao Snup Dog pod nazivom Smoked Out Roast of Snoop Dogg. Pre dva dana u Holivudu, ovom događaju prisustvovale su brojne holivudske zvezde kao što su Viz Kalifa, Frenč Montana, T.I., Majkl Rapaport , Kristina Milian i drugi.

Zahvaljujući ugovoru koji je Serbia Fashion Week potpisao u junu ove godine sa jednom od najprestižnijih SHOWROOM platformi u Los Anđelesu – GLOBAL DIFFUSION INC, FASHION FORWARDS DBA, Zvonko Marković ima priliku da bude prisutan sa svojom kolekcijom u ovom gradu. Nakon što je nedavno jednu od njegovih kreacija obukla Kali Džener, to isto je sada učinila i popularna Ašanti.

– Moram da priznam da me raduje čijenica da je nedugo posle Kajli Džener, koja je ponela moju haljinu na ekstravagantnoj žurki povodom Noći veštica, to isto učinila još jedna svetska zvezda, ovoga puta pevačica Ašanti. Ona je odabrala kreaciju koja je predstavljena na mojoj reviji na New York Fashion Week-u. Reč je o zanimljivoj haljini sa prorezima na stomaku i mantilu izvzezenom kristalima. Ovim se nastavlja moja uspešna saradnja sa agencijom Fashion Forwards iz Los Anđelesa, koja me odnedavno zastupa, a sa kojim sam ostvario saradnju uz posredovanje Svetlane Horvat i Serbia Fashion Weeka. Raduje me što Serbia Fashion Week uspeva da pomogne srpskim dizajnerima i srpskoj modi da nađu svoje mesto i u svetskim modnim metropolama kako na modnim pistama tako u u prodaji – izjavio je Zvonko Marković.

