Veče nagrađenih autora na Beogradskoj nedelji mode

Jubilarni 40. Belgrade Fashion Week nastavljen je sinoć u prostoru Dorćol Platz. Publici su se predstavili Milica Vukadinović i Vlada Savić, dizajneri koji su dobili nagradu “Boris Nikolić”. Ljubitelji mode uživali su u i u reviji pobednika konkursa B Future u okviru koje su se predstavile tri mlade dizajnerke: Nevena Ivanović, Katarina Đorđević i Tatjana Ostojić. Pored revija, svečano je otvorena i samostalna izložba fotografija Marine Bugarčić, pobednice BFW Insta Shot konkursa.

Revijalni program pobednica konkursa B Future je posvećen akciji “Testiranje je u modi”. Pored manekena, pistom su prošetale i mlade poznate ličnosti kao sto su glumci Jelena Gavrilović I Nikola Glišić, koje posebno promovišu važnost testiranja na HIV.

Kolekcija za jesen/zimu 2016/17 Ensoneo II Nevene Ivanović je nastavak priče o odeći inspirisanoj kulturnim naslednjem Japana. Koristeći se 3D štampom kao tehnologijom sadašnjosti i budućnosti, svojoj ideji o evoluciji ljudskog tela ali i evoluciji odeće, nakita i aksesoara, data je nova dimenzija – vreme. Nakit i aksesoari su i dalje sastavni deo odeće i govore o nekoj novoj funkcionalnosti koja omogućava prilagođavanje odeće onome ko je nosi, a istovremeno ohrabruje i inspiriše na različitost.

Kolekcija Kinetic za jesen/zimu 2016/17 nastala je kao potraga za savremenim rešenjima, težnjom da tehnologija sačuva prirodu, a proširi niz kreativnih mogućnosti. Dizajnerka Katarina Đorđević koristi upravo one materijale oni koji zamenjuju prirodnu kožu. Pored etičkih prednosti, tu je i ekološka strana koja igra važnu ulogu s obzirom na to koliko proizvodnja i upotreba prave kože i krzna šteti našoj planeti. Takođe, kinetička umetnost i skulptura Kaldera i Melotija su inspiracija zasečenja u kroju, forme, detalja i samih simbola.

Estetika i kolorit kolekcija No signal za sezonu jesen/zima 2017 mlade dizajnerke Tatjane Ostojić, zasnovani su na zaobljenim formama i vedrim bojama šezdesetih, posebno inspirisani dizajnom enterijera Vernera Pantona. Ponegde se javljaju i oštriji oblici i estetika karakteristična za osamdesete godine. Kolekcija je nastala pod uticajem Sci-Fi filmova i serija koji su eksplodirali tih godina shodno težnji ka futurizmu. Na prvi pogled kolecija je nepretencioznog i vedrog karaktera, nalik digitalnoj eri u kojoj živimo – eri koja je direktna posledica naglog tehnološkog napretka. Ipak, na dubljem nivou značenja se postavlja pitanje – da li je ta budućnost kojoj se teži zaista savršena?

Po završetku revija pobednika konkursa B Future, na pisti su se pojavili igrači plesne škole “Beodens” koji su izveli flash mob s ciljem da se dodatno ukaže na značaj akcije testiranja na HIV pod sloganom “Testiranje je u modi”. Nakon toga, publiku su pozdravile mlade dizajnerke.

U nastavku programa videli smo revije Vlade Savića i Milice Vukadinović, dobitnika nagrade “Boris Nikolić”. Ovu nagradu dodeljuju Belgrade Fashion Week i televizija B92 u čast preminulog dizajnera i dugogodišnjeg stiliste ove televizije.

Inovativnim sportskim formama kolekcija Fallirant MIlice Vukadinović za jesen 2017, osim slobodnog kolorita, konkretnih muževnih formi i odvažnih aksesoara koji sinergetski formiraju sliku avangardnog muškarca današnjice, pretpostavlja i praktične aspekte. Autorkin savremeni muškarac u pokretu, osim što ima stila, sve svoje u svojoj odeći i nosi. Take away koncept kao gradivni element Fallirant kolekcije podrazumeva funkcionalne komade koji “nose jedan drugog” – ranac koji se “oblači”, kaput na koji se može “okačiti” dukserica i druge komponentne oneobičavanja odeće, a olakšavanja uličnog života.

Vlada Savić u novoj kolekciji zа proleće/leto 2017 stvara atmosferu u kojoj su svi elementi kreirani u cilju pravljenja nove umetničko – modne slike. Kolekcija oslikava viziju VS brenda u kome su forme geometrizovane, linije čiste a silueta ženstvena i slojevita. Boja je glavni pokretač ove kolekcije, a valeri se kreću od kredastih pastelnih tonova do potpuno jarkih sa dodatkom crne i bele kao osnove svake VS kolekcije.

Pobednica drugog konkursa BFW Insta Shot održanog prošle sezone je mlada fotografkinja Marina Bugarčić koja se još ranije istakla svojim talentom i profesionalnošću. Kao nagradu, Marina je dobila priliku da učestvuje na jubilarnoj Nedelje mode i predstavi se beogradskoj publici samostalnom izložbom fotografija. Podstičući edukativni aspekt Nedelje mode, akcija BFW Insta Shot organizovana je i ovoga puta, pa su na taj način neki novi mladi umetnici dobili priliku da osvoje vredne nagrade i kvalitetno promovišu svoj rad.

Nakon revijalnog programa Nenad Radujević, osnivač i direktor Belgrade Fashion Week-a, dodelio je posebnu zahvalnicu televiziji B92 za podršku koju pružaju razvoju autorske mode dodeljivanjem nagrade “Boris Nikolić”. Ispred kompanije B92 zahvalnicu je preuzela poznata voditeljka Maša Mileusnić.