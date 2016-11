Upoznajte vašu neXt novogodišnju haljinu!

Poslednja dva meseca u godini tradicionalno su rezervisana za razne svečane prilike, od kojih je najveća doček Nove godine. Upravo zato su mnoge dame već krenule u potragu za savršenim outfit-om za najluđu noć.

Ukoliko volite da obilazite radnje u potrazi za savršenom kombinacijom za to veče, prošetajte ovih dana i do Delta City tržnog centra gde vas očekuje jedna sasvim neobična izložba novogodišnjih haljina. Sve do 26. novembra, posetioci ovog tržnog centra mogu da pogledaju izložbu pod nazivom “Zakopčaj me selotejpom” koja predstavlja jedinstveni spoj mode i brige o zaštiti životne sredine i to kroz haljine koje su u potpunosti napravljene od reciklirane ambalaže. neXt voćni sokovi su u saradnji sa poznatim domaćim kreatorom Igorom Todorovićem predstavili jedno sasvim avangardno viđenje novogodišnje haljine na ovu temu, koja je, iako izrađena od ambalaže neXt sokova, potpuno nosiva.

– Svest o očuvanju planete ključna je stvar savremenog čoveka. neXt u tom smislu je svakako na visokom nivou, uzme li se u obzor aktivno učestvovanje u ovakvim i sličnim projektima koji u skladu sa svetskim trendovima, stavlja vizuelne i kreativne discipline u kontekst reciklaže i svesti čoveka o okolini – kaže Igor Todorović, čija je haljina privukla najviše pažnje među posetiocima na otvaranju izložbe 14.novembra.

Kako kaže inspirisao ga je sam brend neXt i njegova povezanost sa brigom za budućnost čovečanstva.

– Haljina koju smo zajednički definisali potreba je brenda neXt da u ovom kobrendingu sa ateljeom `Igor Todorović`, poveže svoju orijentisanost savremenom, eklektičnom, istraživačkom i inovativnom izrazu i potrebi. Futurizam i okrenutost ka budućnosti osnovna je estetika onoga što kroz haljinu zajednički predstavljamo.

Zato, ne propustite da posetite ovu izložbu, osvežite se uz neXt i glasate za svoju omiljenu haljinu do 26.novembra, budući da će tog dana pored proglašenja pobedničke haljine biti izvučen i jedan srećni dobitnik koji će dobiti nagradu iznenađenja! Birajte pažljivo i odlučite What’s your neXt!