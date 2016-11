Svetski, a naš: Zvonko Marković dobio zanimljivu ponudu za “posao”

Jedan od naših najpoznatijih kreatora koji je učinio da čitav svet “luduje” za njegovim kreacijama, Zvonko Marković, dobio je jednu zanimljivu ponudu za “posao”.

Iako se skoro svakodnevno susreće sa onima koji kopiraju njegov logo, žele da osnuju firmu pod njegovim imenom u dalekoj Kini, da se obogate ne krilima njegovog uspeha… Zvonko ima i sijaset zanimljivih ponuda, jer, ako je domaće, onda je i naše i svašta se može tražiti od njega…

Naime, Zvonko je preko društvenih mreža dobio pitanje da li šije i maturske haljine po zamisli naručioca, ali uz opasku da može i da te ideje “izmiksa” sa svojom zamisli!

Zvonko se našao u deilemi uz pitanje: “To mix, or not to mix…. Pitanje je sada…”

Šta milslite da li je ovaj “posao” za prihvatiti li ne?

