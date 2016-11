Šta nas sve očekuje na 29. Fashion Selection-u

29. Fashion Selection biće održan 7, 8 i 9. novembra u Belexpocentru. Svoje najnovije kolekcije prikazaće neki od najcenjenijih i najproduktivnijih domaćih modnih kreatora Irena Grahovac, Suzana Perić, Dragana Grnčarski i Bata Spasojević, koji će ovom prilikom premijerno u Srbiji predstaviti kolekciju prikazanu na njujorškoj Nedelji mode.

A prvi put ove godine Fashion Selection će kroz jedinstven modno-scenski spektakl pokazati i drugačiji pristup predstavljanju donjeg veša poznatog slovenačkog brenda Lisca, koji će uključivati regionalne zvezde – pevače, plesače, perkusioniste, kao i najpoznatije manekenke iz Slovenije, Hrvatske i Srbije.

Domaća publika biće u prilici i da po prvi put uživa u predstavljanju modela francuske dizajnerske kolekcije Lumy by Paris, namenjene damama u konfekcijskim brojevima 38 plus.

Svojim novim revijama predstaviće se i dizajnerke Mima Madžarac i Jelena Atanacković, a posebna pažnja posvećena je dečijoj modi i njenom predstavljannju kroz revije Domino Kids-a i DexyCo Kids-a u okviru jedinstvenog Kids Fashion Day-a.

Irena Grahovac: Kolekcija jesen-zima 2016/17

Irena Grahovac u sezonu jesen-zima 2016/17 ulazi sa kolekcijom glamuroznih bundi, koje su inspirisane modom 70-ih godina, ali I prilagođene duhu novog vremena. To jeste dominantni svetski trend, ali Irena Grahovac mu je dala svoj prepoznatljivi autorski pečat.

Suzana Perić – kolekcija “PARIŽANKA”

Za svoju novu kolekciju kreatorka Suzana Perić inspiraciju je našla u francuskom šiku I PARIŽANKI.

“Moda Vlada Svetom , Parižanke vladaju modom

Kako biti Parižanka gde god da si?

Parižanka je arogantna, kada treba …

Njena specijalnost su umetnos, kultura , ali I politika…

Nisu sve poreklom PARIŽANKE , ali životom da …

Fitness trener je njen najbolji prijatelj….

Ljubav je nešto čega se nikad ne odriče…

Kuhinja je njen hobi…

Malo hladna, malo nezainteresovan,a pomalo izbuljena , ali uvek seksi I sredjena. Uspešna sa snobovskim idejama, ali uvek ispred vremena…

Parižanka je uvek prisutna…Kreće se I tu je …

Jednostavno Parižanka je u svima nama”

Kolekcija je u crno-beloj boji , izrađena od najkvalitetnijih materijala, obogaćena kožnim jaknama i krznom … Svi znamo da se moda svakodnevno menja, ali postoje neke stvari, odevne kombinacije, koje su uvek moderne i žene ih se nikada ne odriču. Klasici uvek ostaju klasici, to znaju Parižanke, ali to znaju i Beograđanke.

U određenom trenutku svake žene podrazumeva se da neke stilove treba prepustiti devojčicama. Naravno, sa godinama stil ne prestaje, ali ga možete prilagoditi tako da izvučete na površinu sve ono najbolje na vama i lukavo prikrijete ono na šta niste baš ponosni. Suzana Perić nudi modne komade koji će naglasiti najbolje na vama.

Ne znači da u vaš garderober mora da se useli monotonija. Jednolična garderoba uvek iste boje učiniće da izgledate starije, zato se okrenite veselim nijansama koje ce svaki stil i crno-bele kombinacu obogatiti …

Mima Madžarac – Kolekcija za proleće/leto 2017.

Predstojeća autorska kolekcija proleće/leto 2017 inspirisana je ikonom stila, Grejs Keli. Vanvremenska modna ikona, večita inspiracija, oličenje stila, glamura, stava. Zlatna devojka Holivuda, nepresušna inspiracija.

Zavodljive glamurozne forme preovladavaju kolekcijom, osenčene dubokim plavim tonovima svile u kombinaciji sa gliterom. Videćete jednu novu dimenziju materijala, futurističkog stava, sa impozantim ručnim vezom .

Fantasia di Yeya by Jelena Atanacković

Ornamenti su osnovni izraz brenda Fantasia di Yeya. Oni se posebnim procesom tkanja prenose na žakard trake, izrađene na taftu i damastu ili visoko kvalitetnom štampom na saten. Zatim se povezuju sa tkaninama od kojih nastaju moderni odevni komadi u elegantnom ili ležernom stilu, u skladu sa željama i potrebama savremene urbane žene. Takođe, noseći sa sobom ornament ove dame pokazuju da vrednuju i čuvaju zdrave moralne i društvene norme društva u kome žive.

Brend Fantasia di Yeya, predstavlja mnogo više od odeće – Fantasia di Yeya je novi stil i način života. Odevni komadi su stvoreni da svaka dama koja ih nosi, kroz njih ima mogućnost da pokaže svoj jedinstveni stav i da svom ličnom stilu poseban pečat.

DOMINO KIDS – kolekcija To the moon and back

Kolekcija TO THE MOON AND BACK, za jesen-zimu, brenda DOMINO KIDS, suprotna je očekivanim formama i koloritu na koje smo navikli kada je dečija moda u pitanju. Eklektični pristup dizajnu i vešto kombinovanje materijala svojstveni su proizvođaču, koji postoji već duže vreme na našem tržištu, kao i iskustvo kreatorke Nele Isaković. Miks urbanog i scenskog obeležiće novu kolekciju koju vam ponosno predstavljamo.

DexyCo Kids

DexyCo Kids maloprodajni lanac kompanije DexyCo – lidera u uvozu i distribuciji igračaka, u svojoj mreži ima 25 prodajnih objekata širom Srbije. U svom asortimanu, pored najpoznatijih brendova dečijih igračaka, ima i širok izbor dečije garderobe i obuće. Brendovi Blukids, Idexe i Cool Club pružaju raznovrsnost u dizajnu i materijalu po pristupačnim cenama. Blukids i Idexe u ponudi imaju odeću za decu od rođenja do 14-te godine, a Cool Club od rodjenja do 8-me godine. Svi ovi brendovi imaju i kolekcije sa licencama najpoznatijih dečijih junaka.

U okviru ponude dečije obuće izdvajaju se brendovi Pablosky, Pediped, Cerda i Pollino. Udobnost i kvalitetna izrada je ono što karakteriše sve ove brendove i po čemu su prepoznatljivi.

Esoteric by Dragana Grnčarski – Kolekcija jesen-zima 2016/17

U novoj, jedanaestoj po redu kolekciji brenda Esoteric, dizajnerka Dragana Grnčarski ostaje dosledna sebi. Modele za jesen/zimu 2016- 2017. karakteriše kombinacija vune, buklea, krzna i svile, kao i upadljiv kolorit. Kolekcija je minimalističkog stila sa floralnim elementima i poigravanjem formama, inspirisana carskom Rusijom i vremenom carice Katarine Velike.

Bata Spasojević – kolekcija Hard angel za jesen/zimu 2016/2017

Bata Spasojević osnivač brenda INDIVIDUAL, pokazaće svoju muško-žensku kolekciju, HARD ANGEL za sezonu jesen/zima 2016/2017. Ova kolekcija inspirisana je gradom Njujorkom, koji je Batina česta inspiracija. Dešavanja u gradu, ljudi u njemu, energija grada, sve to ga zajedno inspiriše da nađe i uklopi tri zajednička faktora njemu značajna: život-energija, sport-casual, šik-glamur. Kolekcija Hard Angel je urađena u veoma interesantnom miksu više stilova: pank rock-a, rock ‘n’ roll-a, futurizma, uz uvek prisutnu asimetriju i skulpturalnost u formi i samoj konstrukciji modela. Važni elementi u celoj kolekciji su materijali: krzno, koža, vuneni prugasti štofovi, kroko koža, astragan, kao i jedinstveni print materijali sa motivima originalnih modnih skica, kolaža i slika dizajnera, čiji specifičan miks daje posebnu notu šika i elegancije i vanvremensku vrednost. U odeći Bate Spasojeviće će te se osećati upravo kao Hard Angel, moćno, jako, energično, poslovno, stabilno, a istovremeno u duši kao Anđeo koji je human, emotivan, u zanosu i širenju ljubavi u svim pravcima.

Lumy By Paris

Lumy By Paris je međunarodni brend odeće jedinstvenog koncepta. Osnovan od strane 3 partnera iz Francuske i Belgije, Lumy by Paris je osmišljen kako bi zadovoljio potrebe aktivne žene, dinamične žene, koja uživa u životu i komforu. Najnovija svetska luksuzna marka, Lumy by Paris će postati jedan od najpopularnijih brendova, pratilaca modnih trendova.

Kolekciju Lumy by Paris čine dizajni osmišljeni u Parizu, kako bi se žene različitih proporcija, (uključujući i one punije), osećale sjajno. Prefinjeni francuski I italijanski materijali, pretežno prirodnog porekla, neće Vas samo učiniti lepom, već će Vam pružiti i opšti osećaj zadovoljstva. Lumy by Paris kolekcija je dostupna u velikom rasponu veličina, od 36 do 60.

Flexifit: Prilagođavanje veličina

Prilagođavanje veličina u odeći Lumy by Paris je jedinstven proces. Kada odaberete veličinu iz Lumy tabele, birate komad odeće koji odgovara dvema standardnim veličinama.

Sa sjajnim pozicioniranjem cena, Lumy by Paris već ima veliki uspeh. Lumy želi da proširi svoju mrežu u evropskim prestonicama, i u ostatku sveta.

Lumy by Paris logistički centri se nalaze u Dablinu u Irskoj, a prodavnice i kontakt centri u Irskoj, Belgiji, Crnoj Gori, Americi, sa planom za nove franšize u drugim zemljama.