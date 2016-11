Spremno za Victoria’s Secret reviju i Žozefin Skriver: Skupoceno “Svarovski” izdanje sa 450.000 kristala

Victoria’s Secret fashion šou gledaćemo tek u decembru, ali to ne znači da dok ga čekamo ne treba da uživamo u malim tizerima koji nam otkrivaju šta ćemo sve imati priliku da vidimo.

Nakon objavljivanja da će na reviji u Parizu prelepa Jasmin Tukes nositi luksuzni, tri miliona dolara vredan Fantasy bra, otkrili smo da je sledeća devojka koja će pistom prošetati u svetlucavom kompletu Žozefin Skriver.

Top koji će prošetati danski model sačinjen je od 450,000 kristala i 3,000 Swarovski kristalnih resa. Za ovakav fascinantan, detaljan izgleda bilo je potrebo 12 minuta za svaku resu kako bi se zašila, a svaka od njih teška je između osam do 10 kilograma. Kako bi zaokružila look supermodel će uz top i veš nositi i dugačke Brian Atwood čizme iznad kolena ukrašene sa 1,630 kristala.

Ovo skupoceno izdanje Skriver će predstaviti u Bright Night Angel delu revije.

