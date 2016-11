Rafael Nadal glavna zvezda kampanje za Tailored by Tommy Hilfiger

Međunarodna teniska zvezda i brend ambasador, Rafael Nadal, zaštitno lice jesenje kampanje za Tommy Hilfiger Tailored kolekciju. Kampanja predstavlja Nadala koji nosi modele Tommy Hilfiger Tailored THFLEX u tri posebne prilike, demonstrirajući višestranost dizajna, komfor i pokretljivost.

Kampanja je nastala u Palm Springsu, Kalifornija, a potpisuje je fotograf Mikael Dženson, dok je za stajling zadužen Šon Spelmen. Inspirisane Nadalovim aktivnim lifetsyle-om, fotografije predstavljaju tri univerzalna momenta: Down Time, On The Road, i Strictly Business. U svakoj od prilika, Nadal nosi različito THFLEX Rafael Nadal Edition odelo koje je ekspertski iskrojeno od high-performance italijanskih tkanina. Namenjena muškarcima koji su konstantno u pokretu, u pitanju su odela na jednoredno i dvoredno kopčanje kod kojih je stepen gužvanja smanjen na najmanju moguću meru.

– Tommy kreacije su kul, sofisticirane i lake za nošenje! Veoma sam uzbuđen zbog nastavka saradnje sa brendom i u sezonu jesen 2016 – izjavio je Nadal.

– Bilo da putujem na teniske turnire, imam obaveze koje podrazumevaju pojavljivanje na crvenom tepihu ili večeru sa prijateljima, znam da postoji savršeno Tommy Hilfiger odelo za tu priliku, od jutra do večeri!

Kao dodatak Tommy Hilfiger Tailored, Nadal nastavlja da sarađuje sa brendom u segmentu kolekcija Tommy Hilfiger underwear, ali i po pitanju mirisnih nota. Podsećanja radi, saradnja je počela prošle jeseni organizacijom jedistvenog pop zteniskog turnira u Njujorku.