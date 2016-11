Novi Rijanin model obuće šetaće sve trendseterke

Rijana definitivno zna kako da proda obuću! Od krznenih papuča do špicastih čizmica za kojima su svi “poludeli” svaki par Fenty Puma kolekcije velikom brzinom nestane sa polica radnji. Kako njeni modeli odmah postaju must have komadi, ništa drugačije nije ni sa poslednjim modelom dizajniranim takođe za brend Puma.

Taman na vreme, pred praznike, Riri je obradova njene modne fanove ni manji ni više sportskim trendi komadom u materijalu sezone, patikama od pliša. Novi modeli dolaze u tri boje, sivoj, bordo i crnoj i dostupni su po ceni od 150 dolara.

Patike sa nešto debljim đonom podsećaju na modela kakvi su se nosili 90-tih godina prošlog veka, a kako nisu klasičnog sportskog dizajna, mogu se uklapati uz više stilova.

Da li vam se dopadaju?

