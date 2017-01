Nikolija Jovanović: Volim da mislim da mogu sve da iznesem, od trenerke do duge bele haljine

Autentični modni izraz Nikolija Jovanović zadržala je i kada je postala majka. Rođenje kćerke Ree, koju je u septembru prošle godine dobila sa partnerom i kolegom Reljom Popovićem, dvadesetsedmogodišnjoj Beograđanki dodatno je ulilo samopouzdanje i potkrepilo želju da se pokaže i dokaže u muzičkom svetu.

Sa osmehom sreće i zadovoljstva, u društvu svojih najvoljenijih, ispratila je godinu koja joj je donela najlepše trenutke, kako na profesionalnom, tako i na privatnom planu. Objavljivanje albuma prvenca i rođenje kćerke kao kruna ljubavi sa emotivnim partnerom dovoljni su razlozi da 2016. godinu označi kao najlepšu u svom životu.

Mada je prošlo tek nekoliko meseci od porođaja, izazovnija nego ikada, mlada majka vratila se na scenu i pokazala da je dobar izgled stvar genetike, ali i karaktera. Treninzi, koji su odnedavno ponovo deo njenog životnog rasporeda, prilagođeni su potrebama kćerke kojoj je u potpunosti posvećena. Zahvaljujući Reljinoj bezrezervnoj podršci, Nikolija se spremno suočava sa svim izazovima.

Na početku razgovora za magazin “Hello!” atraktivna pevačica otkriva nam mnoge detalje iz svoje privatnosti – o tajni dobrog izgleda, kako se nosi sa titulom seks simbola, izvoru samopouzdanja, lepotama majčinstva, o braku i njenom životnom partneru.

Odlično ste se snašli u još jednoj modnoj transformaciji. Kako vam se dopala ova modna priča?

– Moj stilista Stefan Orlić, koji je osmislio stajling, imao je neke svoje ideje kako bi trebalo da izgledam ovoga puta i to je ispalo super. Jako mi se dopalo. Ako bih se udavala, definitivno bih izgledala ovako.

Da li možda ovim editorijalom slutite odlazak pred oltar?

– Ne znam šta mu je sinulo tog dana, ali ovo sigurno nije najava udaje. Verovatno ga je inspirisalo to što sam mlada majka, pa me je zamislio u belom, ali svadba svakako nije povod.

Reklo bi se da je ovo stajling po vašem ukusu?

– Moram da priznam da sam privatno vrlo dosadna. Vrtim nekoliko trenerki ukrug, jer se u tome osećam najbolje. Ali to ne važi za javna pojavljivanja, scenu, snimanja spotova i editorijala. Tada baš volim da eksperimentišem i vrlo sam otvorena za saradnju. Volim da mislim da mogu sve da iznesem, od trenerke i pocepane majice do duge bele haljine.

Kada kažete da ste privatno dosadni, znači li to da vam nedostaje hrabrost van scene?

– Naprotiv, hrabrost mi ne nedostaje, samo ja toliko eksperimentišem u poslu, da me to iscrpi i nemam snage da i privatno vodim računa o tome šta ću da obučem. Kada ne radim, to je neko moje vreme gde isključivo obraćam pažnju na komfor.

Uživate li jednako u eksperimentisanju sa vizuelnim identitetom kao i pre trudnoće?

– Da, apsolutno. I sve mora da ima neku moju crtu, moj pečat. Najmanje se snalazim sa nekim cute, slatkim varijantama, i jedino se bunim zbog roze ruža i rumenila na obrazima. To nikako ne dozvoljavam. Kada kažem roze rumenilo, mislim i na garderobu te, da je nazovem, `slatke` vrste. Candy varijanta nikako nije moja priča i zato me nikada nećete videti u tom izdanju.

Koja boja vam se najviše dopada na vama?

– Nije reč samo o boji, već o izrazu, a crna i bela definitivno su moj izbor. Crna čak pre nego bela. To je na meni upečatljivo i najbolje umem da je iznesem.

Prepoznatljivi ste po svom “buntovnom” načinu oblačenja, a uloga majke nije promenila provokativni imidž.

– Moj imidž se neće menjati, ali ja ne mislim da provociram izgledom na taj klasičan način. To je neki moj izraz koji nema veze sa izgledom tela, kraćom ili dužom odećom, užom ili širom. Mislim da me ljudi ne gledaju na taj način. Ja nisam seks simbol, samim tim mislim da to što nosim nema tu konotaciju, makar se i oblačila minimalno. Moj stil i imidž je malo edgy, jer u svom javnom nastupu imam stav, ali ne mislim da je nužno provokativan. Na mojim nastupima je više žena nego muškaraca, tako da me sigurno ne gledaju kao seks-simbol. Verovatno me pre gledaju kao nekoga ko bi želele da budu, zbog tog stava koji imam.

Nalazite li vremena za šoping, uživate li u kupovini za Reu?

– Šoping mi je trenutno na poslednjem mestu, tako da mi stilista i drugarice pomažu i opremaju me za nastupe. Kupujem samo za Reu, kada je neophodno, jer brzo prerasta stvari koje ima i hvala Bogu da je tako.

Učestvuje li i Relja u kupovini za ćerku?

– Naizmenično odlazimo u kupovinu, tata po pelene, mama po garderobu i tako na smenu odlazimo u nabavku. Organizovali smo se lepo. Reu još ne vodimo sa sobom, zima je i ne vidim potrebu da to radimo.

Samo dva meseca posle Reinog rođenja vratili ste se na scenu. Zbog čega ste doneli tu odluku?

– Zato što osam meseci tokom trudnoće nisam radila i uželela sam se scene, kao i fanovi mene. Dobro se osećam, brzo sam se vratila u formu i nema razloga da ne radim. Ja nisam za to da se radi u trudnoći, već posle porođaja. Ne osuđujem nikoga ko radi drugačije, ali u poslu kojim se ja bavim mislim da je tako bolje. Nisam želela da beba dok je u stomaku sluša buku u diskotekama i probijanje zvučnika. Sada je ona u kući, u toplom, mirnom i tihom, pa nije problem da ja budem u bučnom.

Osećate li umor, spavate li dovoljno i kako se odmarate? Kako usklađujete obaveze?

– Kada su bebe ovako male, roditelji se slabo odmaraju. Prvih mesec dana nismo uopšte spavali, ali kako vreme prolazi sve se polako uhodava. U trećem mesecu potpuno zaboravite na muke iz prvog i to je sve normalno. Taman kada pomislimo da smo ušli u neki ritam, ona ga sutradan promeni. Tako da nema mnogo spavanja, ali podelili smo uloge. Relja je zadužen za noć, ja ustajem ranije i onda je to koliko-toliko dovoljno da nastavimo sa ostalim obavezama. Ali sve je to lepo. Kada vas posle neprospavane noći ujutru počasti osmehom, zaboravite na neprospavanu noć.

Samo nekoliko nedelja po izlasku iz porodilišta pokazali ste savršenu figuru. Koja je vaša tajna?

– Pre trudnoće redovno sam trenirala, a u trudnoći sam išla na jogu i već posle nekih četrdeset dana od Reinog rođenja počela sam ponovo da treniram, kada mi je lekar to dozvolio. To nisu intenzivni treninzi, ali održavam formu. I taj neki pozitivan haos u koji sam upala posle porođaja polako, ali sugurno odnosi kilograme. Što je najvažnije, sjajno se osećam. Mislim da sada izgledam ženstvenije, dobila sam obline koje ranije nisam imala. Sebi izgledam bolje nego pre trudnoće, iako sam se u trudnoći ugojila dobrih sedamnaest kilograma. Šest je `otišlo` posle porođaja, ostalo mi je jedanaest, ali sam sa pedeset kilograma započela trudnoću. Posle porođaja, kilogram po kilogram topio se iz nedelje u nedelju, na šta utiče i to što dojim. Ostala su mi dva kilograma viška, ali me svi mole da ostanu na meni.

Kakva vam je ishrana?

– Jedem sve i uživam u tome. Veliki sam hedonista i nemam nameru da se ograničavam u bilo čemu. Dojim, što je takođe razlog zašto ne želim sebi ništa da uskraćujem.

U posli kojim se bavite fizički izgled izuzetno je važan. Koliko vas to opterećuje?

– Fizički izgled je jako važan u mom poslu, ali mislim da je generalno važan u životu svake devojke. Kada pričaju o postporođajnoj depresiji, moram da kažem da mislim da se to mnogima desi jer se ugoje preko svake mere i to nezadovoljstvo posle porođaja može mnogo da utiče na ženu. Kada vidim da imam ravan stomak i lepe obline, naravno da mi je samopouzdanje na maksimumu i da se dobro osećam, i tu nema mesta za depresiju. Činjenica je da je sve lakše kada ste zadovoljni izgledom.

Postoji li nešto što biste u ovom trenutku rado korigovali na sebi?

– Trenutno ne, ali s godinama sigurno hoću. Pristalica sam estetske hirurgije i s godinama ću verovatno korigovati svašta, ali u ovom trenutku za tim nema potrebe.

Koliko vas je majčinstvo promenilo, u čemu vidite najveću promenu?

– Moj život ima više smisla i srećnija sam nego ranije. Ne kažem da sam bila nesrećna, ali život je poprimio drugu, novu dimenziju. Kao što sam rekla, imam mnogo više samopouzdanja, neku gordost i hrabrost, ali to nema veze sa egom i bilo čim negativnim, naprotiv. Hrabrija sam i odlučnija, što mi je možda ranije nedostajalo. Prija mi ova promena i dopadam se sebi ovakva.

Neosporno je da ste osnažili karakter. Da li su vam i emocije ostale čvrste?

– Malo sam osetljivija, ali mislim da se to ne vidi. Osetljivija sam za svu decu ovog sveta, što ranije nisam bila. Naravno, to ne znači da sam bila neosetljiva, već to nije toliko zaokupljalo moju pažnju. Nisam obraćala pažnju na ružne stvari koje se dešavaju, a sada me dotiču svi problemi koji se dešavaju deci svugde u svetu. Sve me to jako pogađa.

Da li je Relja ispunio vaša očekivanja kao otac?

– Više nego što sam mogla da zamislim. Znala sam da će on biti sjajan otac, zato sam mu i rodila dete. To je Reina prabaka najbolje opisala kada ga je videla sa Reom: `Bože, kako je drži, kao majka`.

Spekulacije o venčanju ne prestaju, pa su se pojavila i nagađanja i datumu. Jeste li nestrpljivi da postanete gospođa Popović?

– Ne znam kako su iz moje opšte izjave uspeli da izvuku datum svadbe, koji ne postoji. Ne samo da nema datuma, nego nas dvoje i ne pričamo o venčanju. Mislim da je dete kruna našeg odnosa.

Organizacija venčanja nam u ovom trenutku nije u planu i tako će sigurno ostati neko vreme, jer ćemo oboje da se posvetimo profesionalnim planovima.

Nova godina donosi nove prilike. Kakva su vaša očekivanja od 2017, sa kakvim željama ulazite u nju?

– U prošloj godini desile su mi se najlepše stvari, na čemu sam neizmerno zahvalna. Zato sada samo želim da nastavim da budem ovako srećna na privatnom planu i uspešna na poslovnom.