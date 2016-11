Nataša Pavlović: Više uživam lepo da obučem svog sina nego sebe

Autorka i voditeljka emisije “Praktična žena” Nataša Pavlović i ove sezone svakim radnim danom druži se sa gledaocima “Prve” televizije, koji joj poklanjaju sve veće poverenje. Lepa brineta za kratko vreme postala je omiljeno televizijsko lice među pripadnicama lepšeg pola jer u svojoj emisiji obrađuje teme koje interesuju savremenu ženu. U skladu sa tezom da žene ne moraju da budu savršene, već srećne, koju propagira u svojoj emisiji, i četrdesetjednogodišnja voditeljka potrudila se da život organizuje na isti način. Priznaje da nema vremena da svakodnevno kuva ručak, ne ide više u teretanu, ali zato svom šestogodišnjem sinu Olegu i suprugu, uspešnom producentu Predragu Pavloviću poklanja svaki slobodan trenutak.

Nedavno je počela druga sezona emisije “Praktična žena”, šta očekuje gledaoce u narednim mesecima?

– U emisiji obrađujemo sve teme koje čine svakodnevni život, tako da je spektar oblasti kojima se bavimo veoma šarenolik, te svako može da pronađe ponešto za sebe. Ono čega sada ima nešto više nego u prvoj sezoni su različiti lekarski pregledi u studiju. Čak smo jednom prilikom uradili ginekološki pregled, što je izazvalo odličnu reakciju i mnogo žena nam se kasnije javljalo da su posle toga otišle kod ginekologa.

Komunicirate li često sa gledaocima na društvenim mrežama?

– Gledaoci nam se svakodnevno javljaju sa različitim predlozima i mi se trudimo da im u emisiji damo sve odgovore, tako da verovatno nisu ni svesni u kolikoj meri utiču na sadržaj. Nekada pomognemo nekome i nađemo mu rešenje iako procenimo da to nije tema za emisiju. Postali smo poput neke komune koja se druži, a kada me žene sretnu na ulici, obično mi tako srdačno prilaze kao da sam im prijateljica, što mi je jako drago.

Koje teme savremene žene najviše interesuju?

– Najzainteresovanije su za sve teme koje se tiču nege i bjuti trikova, a ne zaostaju mnogo ni recepti za kuvanje. Najsimpatičnije mi je to što nas devojčice jako vole iako nemamo sadržaj za najmlađe. Međutim, često dobijam od roditelja snimke njihovih kćerki koje me imitiraju, igraju se da vode emisiju `Praktična žena`. To mi je najvažnije priznanje, mnogo bitnije i od gledanosti.

Jeste li se navikli na ubrzani ritam života koji zahteva rad na tako zahtevnom projektu kao što je “Praktična žena”?

– Na početku mi je bilo jako teško jer je sve u mom životu bilo podređeno emisiji. U jednom trenutku čak sam sebi rekla da ću se ili bolje organizovati ili ću prestati da radim. Sada sam se već uhodala tako da, osim za posao, uspevam da nađem vreme i za porodicu i za prijateljice. Mada, moram da priznam da mi je posao i dalje uvek na pameti, jer uvek imam notes u koji zapisujem sve teme koje mi padaju na pamet. Nekada mi se desi i da se noću probudim i tražim svoju beležnicu kako bih zapisala ideju koja se rodila u tom trenutku. Muž se često šali sa mnom da sam staromodna, jer ne pišem u telefonu nego na papiru, ali meni je ovako lakše.

Pre nego što ste počeli da radite emisiju na “Prvoj” televiziji imali ste nešto dužu pauzu u karijeri, da li je to za vas bio težak period?

– Nisam htela da radim bilo šta, a to je imalo svoju cenu. Bilo je trenutaka kada nije bilo lako, ali, sa ove distance, mislim da sam donosila dobre odluke. Nekada treba biti hrabar i rizikovati. Zato, sada nemam ništa što sam radila u prošlosti čega bih se možda stidela, a emisija koju radim je nešto u čemu se najbolje osećam. Jako sam srećna što imamo odličnu gledanost, iako se ne bavimo tabloidnim temama, već običnim svakodnevnim stvarima. Drago mi je što se ljudi vraćaju normalnim vrednostima i što polako prolaze vremena kada žele da vide nešto ekstremno na televiziji.

Jeste li očekivali tako veliku gledanost vaše emisije?

– Godinama sam osmišljavala ovu emisiju i ona nije slučajno nastala, niti slučajno ima toliku gledanost. I pored toga, nisam očekivala baš ovoliki uspeh.

Producent emisije je vaš suprug. Kako izgleda vaša poslovna saradnja?

– Predrag je na televiziji radio različite sadržaje, od šou-programa i rijalitija do informative. Međutim, nikada ranije nije se susretao sa emisijama ovakvog tipa. Tako mi je od početka bio moralna podrška, ali se nije mešao u sadržaj. On je želeo da me vidi u nekom od šou-programa, a onda mi je rekao da bismo mogli da snimimo pilot-emisiju koju toliko želim i imali smo sreću da se ljudima sa televizije `Prva` odmah dopao sadržaj, te su rado prihvatili da se `Praktična žena` prikazuje na njihovom kanalu.

Kako provodite slobodno vreme?

– Uglavnom sa detetom i suprugom, a volim da budem i sa prijateljicama koje mi mnogo nedostaju od kada radim. Nemam mnogo vremena za aktivnosti kao što su odlasci u teretanu i manje čitam nego ranije, ali najvažnije je da sam zadovoljna. I u svojoj emisiji propagiram tezu da žena ne bi trebalo da bude savršena, već srećna. Tako i ja, ne kuvam svaki dan jer ne stižem, a mislim da mi je bolje da provedem kvalitetno vreme sa detetom nego pored šporeta. Snalazim se kao i sve žene koje rade.

Spadate li u žene koje slobodno vreme vole da provode i u šopingu?

– Volim šoping sa drugaricama, a kada imamo vremena, znamo i da odemo u inostranstvo u neki autlet centar i da se uz kupovinu odlično zabavimo. To nam je kao neka ekskurzija, čiji je najlepši deo onaj kada posle obavljenog šopinga sednemo da popijemo kafu.

Zauzima li moda važno mesto u vašem životu?

– Kao svaka žena volim da se doteram za neke posebne prilike, ali sam za modu imala znatno više vremena dok sam se bavila manekenstvom i radila koreografije za revije. Sada me je prošla faza eksperimentisanja garderobom i sve više se okrećem svedenijim stvarima u kojima se najbolje osećam. U emisiji imam odličnu stilistkinju koja mi osmišljava veoma efektne odevne kombinacije, tako da ispred kamere zadovoljim sve svoje modne fantazije, dok privatno više uživam da lepo obučem svog sina nego sebe.

Kakav je Oleg dečak?

– Oleg ima šest godina i krenuo je u predškolsko, što sam ja kao majka doživela vrlo emotivno, pa nisu izostale ni suze. On je poput mene emotivan, zbog čega mi nije mnogo drago, i volela bih da je u tom pogledu više na supruga. Inače, vrlo je samosvesno dete, sa kojim je milina provoditi vreme. Idemo svuda zajedno, od `Sajma kniga` do galerija i različitih šetnji, tako da mi je pravi mali drugar. Najviše ga interesuju automobili kojima je gotovo opsednut, tako da od njegovog rođenja u tašni nosim autiće umesto šminke, a on čak spava sa automobilima i već vozi karting za koji je čak jedno vozilo dobio na poklon, pošto svi znaju za njegovu opsesiju.

Sledeće godine on polazi u školu, da li se već sada pripremate za to?

– Dok su automobili Olegova opsesija, moja trenutna opsesija je da mu nađem odgovarajuću školu. S obzirom na to da planiramo da se preselimo i promenimo mesto stanovanja, sada tražim odgovarajući životni prostor i školu koja će biti u blizini, jer bih volela da moj sin može sam sa drugarima da ide na nastavu kao što smo mi to nekada radili. Volela bih da ga upišem u neku normalnu školu koja nije izvikana, a da tamo opet nešto nauči, što nije baš lako pronaći u današnje vreme.

Prvih nekoliko godina njegovog života niste bili zaposleni, jeste li vas dvoje zbog toga posebno vezani?

– Jako smo se vezali jer smo najveći deo dana bili zajedno. Iako je išao u vrtić, ja sam ga ostavljala tamo na svega dva ili tri sata, a posle toga bismo odlazlli na izlete, posećivali igraonice i parkove i trudila sam se da što kvalitetnije ispunimo vreme. Sada smo ređe zajedno, a zanimljivo je da, kada neko pita Olega šta radi njegova mama, on kaže: `Snima u studiju, kuva ručak i voli mene`. I zaista, to je najverodostojniji opis mog trenutnog života.

Da li Olegu smeta što više ne provodite toliko vremena zajedno?

– On ne voli moju emisiju i moj posao jer me to odvlači od njega. Ljubomoran je i kada mi deca prilaze na ulici jer sa svima volim da zastanem i da se fotografišem. Ali još malo pa će mu sve drugo biti bitnije od mame, tako da se trudim da što više vremena provedemo zajedno. Već sada mi ne dozvoljava da ga nosim pred drugovima i svesna sam da će za godinu, dve često izgovarati rečenicu: `Kevo, smaraš`.

Kakav je Predrag otac?

– Po mom mišljenu najboji na svetu. Vrlo je posvećen i od početka mogu da mu ostavim dete na čuvanje i da znam da će sve uraditi skoro podjednako dobro kao ja. Njih dvojica imaju neke svoje rituale kada su sami, pa mu tata tako dopušta da igra igrice više nego što je dozvoljeno ili da to radi kada je u automobilu, dok kod mene to ne postoji. Ja mu uglavnom govorim da ne bi trebalo da se vozi kao da je kofer, već da gleda oko sebe umesto u telefon.

Koliko se vaš odnos sa suprugom menja toliko godina?

– Već deset godina smo zajedno i normalno je da se naš odnos menja, ali nabolje. Volimo da budemo zajedno i nemamo potrebu da se na neko vreme razdvojimo da bi nam bilo lepo. Znamo da uživamo u svemu, a najviše volimo da lenčarimo i da ništa ne radimo. Najlepše nam je kada čitav dan ležimo u krevetu, jedemo picu i gledamo filmove. Nažalost, u poslednje vreme nemamo baš mnogo prilike za to, što nam mnogo nedostaje.

Spadate li u parove koji izdvoje vreme samo za sebe ili svuda vodite Olega?

– Volimo da sve troje budemo zajedno, ali nam je lepo i kada smo sami. Recimo, letos smo sa Olegom išli na proputovanje Italijom, Španijom i Francuskom. Prešli smo oko šest hiljada kilometara i bilo nam je odlično. Ali, ponekad Predrag i ja odemo na dva dana u Beč ili Budimpeštu i podjednako se dobro provedemo. Uživamo u različitim stvarima, samo nemamo baš uvek vremena da ispunimo sve svoje želje.