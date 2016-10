Modna saradnja koju nismo očekivali: Zejn Malik i Versaće udružuju snage

Evo jedne modne saradnje koju nismo očekivali! Zejn Malik i Donatela Versaće udružuju snage za novu Versus Versace liniju.

Zejn je postao poznat zahvaljujući jednom od najpopularnijih bojs bendova One Direction čiji je bio član, a sada uz pomoć svoje devojke supermodela Điđi Hadid otvaraju mu se vrata modnog sveta.

Dvadesettrogodišnji pevač sarađivaće sa italijanskom kućom na Zayn X Versus muškoj i ženskoj kolekciji koja će biti prikazana na proleće, u maju 2017.

Do saradnje je došlo nakon što je Zejn izbacio liniju “ulične” mode i kolekciju cipela za Giuseppe Zanotti i upozno Donatelu.

– Nisam bila neki fan njegovog benda – rekla je dizajnerka za Times na Nedelji mode u Londonu i dodala.

– Ali nakon što sam ga upoznala kada je počeo da se zabavlja sa Điđi, sa kojom stalno sarađujem impresionirao me je. On je veoma zreo, pravi je džentlmen prema Điđi i veoma je pažljiv. Mnogo su lep para. Kada smo se upoznali rekao mi je koliko voli modu i tada sam shvatila da je on pravo lice za ono što imam na umu.

– Versus mi je oduvek bio kul brend. Oduvek sam hteo da kreiram, a ne postoji brend za koji bi radije radio. Volim da učim o stvarim koje me interesuju i budem okružen kreativnim ljudima. Bonus je što imam priliku da sarađujem sa Donatelom koju volim i poštujem. Znam da ćemo stvoriti nešto fanatastično.

Za mladog zavodnika koji je strastveni ljubitelj ovog italijanskog brenda ovo je ostvarenje sna. Pored toga što sarađuje na Zayn X Versus kolekciji Zejn će biti i zaštitno lice nove kampanje.