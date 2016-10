Model Jovana Koković bira: Must have komadi za ovu jesen iz Fashion Parka

Nova sezona je pred nama, a nova sezona znači samo jedno – još jedan, novi povod za kupovinu! A ukoliko vam je potrebno malo podsticaja i inspiracije u vezi sa tim šta je ono što će se ove jeseni nositi, model, blogerka i velika obožavateljka mode, Jovana Koković, za vas bira top 5 proizvoda iz Fashion Park Outlet Centra Inđija koji su njeni favoriti za sezonu jesen/zima. Spremite se i krenite odmah, jer vas samo u vašem Fashion Parku čeka sjajna garderoba po sniženim, outlet cenama!

Adidas patike

Jovana je odabrala adidas patike koje bi, kako kaže, opisala kao “nenametljivo interesantne”. Ono što joj se naročito dopada jeste mat materijal od kojeg su patike izrađene, kao i prelivanje boja na detaljima.

Armani Jeans bunda

Savršeni komad za zimu i hladno vreme svakako jeste bunda, a Jovana bira isključivo one od veštačkog krzna. Zato, za nju je odličan izbor crno bela Armani bunda.

– Obožavam Diva’s vibe i glamur koji komad krzna može da donese zimi i tako upotpuni i najobičniji autfit – objašnjava Jovana. A mi smo saglasni!

Liu Jo mantil

Jesen nas definitivno asocira na kišu i tmurne dane, ali sa ovim trendi Liu Jo mantilom, sigurni smo da ćete je ipak zavoleti!

– Praktičan je za jesen i prelazni period. Celokupan izgled može da okrene na elegantno, a može i da se kombinuje i nosi svaki dan. Volim kada stvari lepršaju oko mene dok koračam, osećam se nekako moćno, a ovaj mantil upravo to `moćno` i ima u sebi – objašnjava Jovana.

Replay duks

Jeseni je potrebno dodati malo sjaja! Zato, odaberite zlatni Replay duks.

– Jako efektan i must have za ovu zimu! Topao, interesantan i komad koji će vam definitivno osvežiti i popraviti dan čak i ako ga provedete u kancelariji. A ako posle posla sa drugaricama produžite na čaj… Opet ste spremne – objašnjava Jovana i dodaje da joj je on definitivno favorit kada je reč o ovoj kupovini.

D&G naočare

– Baš ovakvi detalji daju pečat čak i najobičnijoj kombinaciji i savršeno brišu tragove umora i neprospavane noći – otkriva kroz smeh Jovana.

A sada, krenite i same u svoju idealnu kupovinu već danas!