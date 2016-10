Kreativnost i autorski pečat na Beogradskoj nedelji mode – vrhunski užitak za sva čula

Drugi dan 40. Belgrade Fashion Week-a u hotelu Crowne Plaza obeležen je revijama autorske mode. Svoje radove prikazali su Budislava Keković, Ana Vasiljević, Aleksandra Lalić, Lily Tailor, Sisters Code by SBC (Switzerland) i Ana Trošić Trajković.

Kolekciju dizajnerke Budislave Keković za sezonu jesen-zima 2016/17 pod nazivom Dark thoughts about vaudeville odlikuju jednostavne linije i duboka crna boja pliša i vunenog velura koji potenciraju mračni tok misli, ali ušuškavaju u sigurnost. Prenaglašeni romantični elementi potcrtavaju grotesknost vodvilja, a crno beli akcenti su direktna asocijacija na scenu. Maske koje prate kolekciju, depersonalizuju osobe koje ih nose i ujedinjuju ih na pozornici vodvilja.

Prilikom izrade kolekcije Limitless za sezonu jesen-zima 2016/2017 Ana Vasiljević inspiraciju pronalazi u delima abstraktnih ruskih modernista i avangarde 20. veka kao i pravcima supermatizma i konstruktivizma. Jasne forme podsećaju na stroge vojne uniforme i naglašavaju pročišćenost linija, dok slojevitost elemenata u pomalo neobaveznom i sportskom karakteru, formi i materijala medjusobno ima za zadatak da naglasi kompleksnost teme u filozofskom smislu.

Kolekcija za sezonu jesen-zima 2016/17 pod nazivom Egocentric Space Lines kreatorke Aleksandre Lalić inspirisana je teatarskim radovima umetnika Oskar-a Schlemmer-a. Silueta ljudskog tela svedenog na apstraktnu geometriju, tretiranog kao mehanizam u njegovim plesnim performansima, poslužila je kao vremenski i prostorni okvir za proizvođenje viškova, koji karakterišu LalicA stil. Mekani volumeni, jasne linije i opozicije poput organskog i arhitektonskog, sportskog i balskog, raskošnog i čistog, karakteristike su ove kolekcije napravljene od najfinijih vunenih tkanina, impregniranog pamuka i lana.

Brend Lily Tailor, iza kog stoji dizajnerka Ljiljana Joksović Mutić, kao polaznu inspiraciju za kolekciju jesen-zima 2016/17 koristi epohu Američkog građanskog rata. Lily Tailor u svojim komadima spaja esencijalne elemente tipične muške i ženske odeće tog doba – precizne forme uniforme i meke forme ženske haljine. Savremena, nosiva i prijatna formom i konceptom. Ovu kolekciju takvom čini i kolorit u kom preovladavaju tonovi maslinaste, petrolej, plave, bordo, teget i puder sa akcentima narandžaste, tirkiz i crne. Materijali od kojih je kolekcija izrađena su svila, pamuk, velur i vuna.

Brend Sisters Code by SBC (Switzerland) važi za jedan od najuspešnijih mladih brendova iza kog stoji dizajnerski trojac: sestre Bojana i Vladana Veljković i njihov kolega Igor Jagić. U želji da ljudima pošalju poruku da život treba da bude ispunjen čistotom duše i beskrajnom ljubavi, kreativni trojac osmislio je kolekciju za proleće-leto 2017 pod nazivom Maverick. Dominantne boje su: crna, svetlo braon, slonovača, bela i svetlo siva. U kolekciji se uglavnom koriste prirodni materijali: muslin, viskoza, pamuk i trikotaže. Izrada modela zasnovana je na veoma jednostavnim i lakim krojevima.

Kolekcija Irregular Polygons Ane Trošić Trajković predstavlja svojevrsni ogled na temu miksa dva naizgled nespojiva umetnička pravca- minimalizma i apstraktnog ekspresionizma, koje je svojim celokupnim delom jedini uspeo da objedini američki umetnik Frank Stella. Upravo ovaj umetnik dizajnerki je posluzio kao inspiracija za kolekciju jesen-zima 2016/17. Stelin moto What you see is what you see kojim zaokružuje svoj pristup u stvaralaštvu – da umetnost nema skrivenu duboku poruku, ve je tu da oplemenjuje svojom estetikom kao takvom, Ana ovom ready to wear kolekcijom prenosi na odevni predmet.