Guči hteo reviju na Akropolju, Grci rekli odlučno – Ne!

– Naša je dužnost da branimo važnost Akroplja, svetskog simbola demokratije i slobode – poručila je Konjordu.

Zahtevi za komercijalnu upotrebu antičkih spomenika u Grčkoj retko budu odobreni, podsetila je američka agencija.

Na Akropolju su snimljeni i kadrovi za film iz 2014. godine “Dva lica januara” (The Two Faces of January), u kojem glavne uloge tumače Vigo Mortensen i Kirsten Danst.