Darko Kostić otvara vrata bajkovitog ateljea: Povukao sam se, u vreme moralne krize treba se držati po strani

Da u sedamnaestoj godini nije povredio ruku, iza Darka Kostića danas bi, možda, bila uspešna rukometna karijera. Onog dana kada je, kaže, izvadio papir i olovke počeo je svoju modnu bajku. Potvrdu da ta bajka ima realnu osnovu dobio je već na svojoj debitantskoj reviji 1999. godine. U trenutku kad je obeležavao prvu deceniju provedenu u svetu mode istakao je da se ponosi time što bez kompromisa uspeva da realizuje svoj san, što mu je u Srbiji pošlo za rukom da uradi nešto drugačije od svega što je pre njega viđeno, što je opstao toliko godina, što nikad nije upao u klišee “beogradskih faca” i što je uprkos uspehu ostao čvrsto na zemlji. Kada smo ga početkom decembra pitali da li bi nešto dodao ili eliminisao, rekao je da je ponosan na još toliko drugih stvari, a jedna od njih je što je i danas na nivou umetnosti, a daleko od biznisa.

Pretpostavljam da je izlišno pitati vas da li je teško baviti se visokom modom u Srbiji?

– Pre petnaest godina svi su se smejali toj ideji, a ja ne samo da u tom kontekstu postojim nego sam `povukao` desetine kreatora koji se takođe bave visokom modom. Već to je za mene veliki uspeh.

Šta mislite da su nam donele brojne modne revije, koje su se smenjivale u oktobru i novembru?

– Kao većina dizajnera koji drže do sebe, potpuno sam se povukao iz svega toga. Vidite da tu više nije ni Dragana Ognjenović, ni Tamara Radivojević, Ines Janković, Dejana Momčilović, sestre Proković… Svako ima pravo da radi šta hoće, ali svako ima i svoj način na koji se pozicionira. Povukao sam se dok ne prođe sva ta halabuka oko mode i potreba mnogih da budu dizajneri, što je doduše mnogo bolje nego da hoće da budu arhitekte, jer bi u tom slučaju mogli da ugroze one koji bi živeli u stanovima koje su oni projektovali. Svi misle da je moda glamurozna, šašava, vesela, pa je samim tim lagodno baviti se njom. Time je na neki način degradiraju, ali to se ne dešava samo ovde, već i u velikim centrima. Prave modne kuće sve će to preživeti, kao što su preživele i mnogo gore situacije. Oni koji su se povukli svoje kolekcije predstavljaju digitalno ili direktnim klijentima. U vreme moralne krize treba se držati po strani.

Svojevremeno ste rekli da za stvaranje jedne haljine vi i vaši saradnici potrošite dvesta sati rada. Da li je taj rekord oboren?

Nastavak intervjua i ekskluzivne fotografije ateljea Darka Kostića potrežite u specijalnom prazničnom dvobroju magazina Hello! Fashion.