Brendon Maksvel otkriva: Kako je oblačiti Lejdi Gagu?

Samo tri sezone nakon debitovanja na Nedelji mode u Njujorku, Brendon Maksvel je već pobednik CFDA (The Council of Fashion Designers of America) i prvi izbor Mišel Obame i Karli Klos kada se spremaju za crveni tepih. Međutim mnogo pre međunarodnog uspeha, on je bio (i još uvek je) Lejdi Gagin stilista i najbolji prijatelj.

Pa, kako je oblačiti modnu ikonu koja nosi haljinu od mesa i cipele od oklopa Brendon je otkrio. Maksvel je za The Telegraph rekao kako je proces stilizovanja Gage, sličan njihovom prijateljstvu, oboje su jednako uključeni:

– Mislim da je ljudima to sve interesantno zato što je ona poznata, za mene je ona samo moja najbolja drugarica. Ona je uključena u moj posao sve vreme, kao što bi bilo koji najbolji prijatelj bio uključen u vaš život. Mi delimo jedno sa drugim ono na čemu radimo, a ja uvek volim da čujem Gagino mišljenje, da li bi nosila to na čemu radim ili ne.

Njihovu saradnju odlično objašnjava priča kako su došli na ideju za beli kombinezon koji je Gaga nosila na dodeli Oskara ove godine.

– U bekstejdžu na mojoj reviji videla je nežan srcoliki izraz na jednom modelu koji ju je inspirisao. Samo je rekla `Mislim da želim to, duže i sa pantalonama`, i tako smo to rešili u kolima, na putu do restorana – kazao je Maksvel.

Privilegija Gage kao prijatelja i klijenta ne završava se tu, ona je po Maksvelu “savršen antistres”. Iako je najčešće u prvom red Maksvelovih revija prava je pomoć i “iza zavese” kada počne da ga hvata panika.

– Njen život je na pozornici i to joj nije strano. Pred šou, kada mene kreće da hvata nervoza i trema, ona je veoma smirena, sa svima priča, sve organizuje i pomaže manekenkama u bekstejdžu. Kada ja krenem da se `gasim` ona je kao superžena koj mi uskače u pomoć.

Izgleda da bi Lejdi Gaga bila i odličan dizajner, zar ne?