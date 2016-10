24 legendarna citata modnih ikona: Stil je način da kažete ko ste a da ne koristite reči

Moda je sastavani deo naših života, ona otkriva malo ili mnogo (zavisno od osobe koja tumači) o svima nama, o onome šta osećamo, ko smo, želimo ili ne želimo da budemo. Nezavisno da li su vaše “krpice” u trendu, skupe ili jeftine, demode, sa stilom ili bez, ona je deo priče koju želite da ispričate. Za odrasle koji vole da se igraju i budu kreativni uz pomoć mode to mogu da budu svakoga dana.

Međutim, ko će nam bolje reći o modi do imena poput Koko Šanel, Karla Lagerfelda, Oskara de la Rente, Sofije Loren i ostalih fashion ikona. Danas vam donosimo najpoznatije citate o modi.

– Nikada ne možete preterati ili pogrešiti sa malom crnom haljinom – Karl Lagerfeld

– Pre nego što izađete iz kuće pogledajte se u ogledalo i skinite jedan aksesoar – Koko Šanel

– Čvrsto verujem da se sa pravim parom cipela može vladati svetom – Bet Midler

– Ženska haljina treba da bude kao ograda od bodljikave žice, da služi svrsi, ali da ne ometa pogled – Sofija Loren

– Volim da mi pare bude tu gde mogu da ih vidim… da vise u mom ormanu – Keri Bredšo

– Ništa nije toliko ukusno da može da zameni taj osećaj kada ste vitki – Kejt Mos

– Samo u visokim štiklama mogu da se dobro koncentrišem – Viktorija Bekam

– Ja ne pratim modu, ja sam moda – Koko Šanel

– Hodaj kao da tri muškarac idu pored tebe – Oskar de la Renta



– Možeš imati sve što želiš u životu ako si prikladno odeven za to – Edit Hed

– Moda je oklop koji nam pomaže da preživimo realnost svakodnevnog života – Bil Kaningem

– Kada si neodlučna, obuci crveno – Bil Blas

– Ja ne osmišljavam odeću, ja kreiram snove – Ralf Loren

– Moda bledi, stil je večan – Iv Sen Loran

– Svako može da se obučena glamurozno, ali kako se ljudi oblače u slobodno vreme to je ono što najviše intrigira – Aleksandar Vang

– Ne pratite slepo trendove. Ne dopustite da vas moda poseduje, vi odlučite ko ste i šta želite da predstavite odećom koju birate i životom koji živite – Đani Versaće

– Žena koja ne nosi parfem nema budućnost – Koko Šanel

– Moda je ono što nam dizajneri predstavljaju četiri puta godišnje, stil vi birate – Loren Haton

– Haljina mora da prati žensko telo, a ne telo da prati haljinu – Iber de Živanši

– Stil je način da kažete ko ste a da ne koristite reči – Rejčel Zoe

– Ljudi mi govore da sam im spasio brakove. Koštalo ih je bogatstvo u cipelama, ali to je jeftinije od razvoda – Manolo Blahnik

– Više je više, manje je dosadno –Iris Apfel

– Trenerka je znak poraza. Kad izgubiš si kontrolu nad svojim životom onda nosiš trenerku – Karl Lagerfeld

– Ko god je rekao da novac ne može da kupi sreću, jednostavno nije znao gde da ide u šoping –Bo Derek