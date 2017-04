Zvonko Marković: U srpskoj modi glorifikovano je samo kopiranje i prepisivanje svetskih trendova

Povezane vesti



Ono što su Eli Sab i Oskar de la Renta na svetskoj modnoj sceni, na srpskoj je Zvonko Marković. Talentovani dizajner čije je ime prva asocijacija za luksuzne toalete dostojne svakog crvenog tepiha odavno je ostvario najveće uspehe na domaćem tržištu. Njegove kreacije nosile su srpske i regionalne zvezde, a na svaku novu reviju u modnim krugovima čekalo se uz isto oduševljenje i pažnju s kojima se čekaju koncerti istaknutih muzičara. Iako na listi njegovih ambicija nije bila upisana želja za osvajanjem sveta, zahvaljujući saradnji sa Svetlanom Horvat, predsednicom Nacionalne komore za modu Srbije i festivala “Serbia Fashion Week”, Zvonkov rad prezentovan je i van granica naše zemlje. Njegov originalan pristup brzo je zapao za oko modnim znalcima, te je Marković postao jedini balkanski dizajner koji je održao reviju na Nedelji visoke mode u Parizu. Dobitnik je najprestižnijeg francuskog modnog priznanja “Talents du luxe et de la creation”, a njegove modele rado nose i dame svetskog glasa. Domaća publika uskoro će ponovo imati priliku da uživa u Zvonkovim inovativnim idejama na reviji tokom predstojećeg “Serbia Fashion Week-a”.

Postoji li možda neka doza treme pred smotru u Novom Sadu?

-Pred svaku novu prezentaciju oseti se trema, ona pozitivna. Teško je postići nešto u modi, ali još je teže održati nivo i kvalitet. Najteže je nadmašiti sebe, a to mora da se čini iz godine u godinu. Trema nam pomaže da budemo bolji. Ja jednostavno zažmurim i kažem sebi da je sada sve u božjim rukama. Opustim se i uživam.

Moj rad je neka vrsta bajke, priča koja iz sezone u sezonu evoluira. Origami cvetovi, ležernost i lakoća uz lelujanje na vetru bili su zvezde vodilje u radu na ovoj kolekciji. Prisutna je koža kao moj omiljeni materijal sa kojim radim svake sezone, a prvi put sam uveo heklane detalje od svilenog konca. Tu su i neižbezni zlatni momenti koji kolekciju čine atraktivnom.

Čiji komentari vam najviše znače?

-Moda je namenjena širokom krugu ljudi. Zato i volim kad mi “obični” ljudi kažu da su zamislili sebe u mojim modelima. To je najlepši kompliment. Verujem da je svaki čovek programiran da reaguje na lepo, i drago kad svi to “lepo” prepoznaju u mom radu. Na “Serbia Fashion Week” i ovog puta dolaze veliki stručnjaci iz sveta mode, i izuzetno mi je važno da ono što stvaram osvoji i njihova srca.

Zahvaljujući saradnjom sa Svetlanom Horvat predstavili ste se i u najvećim svetskim centrima mode.

-Kad sam se upoznao sa Svetlanom nisam imao velike poslovne ambicije u vezi sa inostranim tržištem. Međutim, rad sa njom i sa njenim priznatim stručnjacima iz Pariza, Njujorka i drugih metropola otvorio mi je nove horizonte. Nije mi cilj da osvojim svet, ali kad vidim da u mene veruju Emerik Franso, vodeći francuski dizajner viskoke mode, Donald Potar, dugogodišnji direktor Žan Pol Gotjea i umetnički direktor “Serbia Fashion week-a”, Beatris Benson, jedna od najboljih modnih PR-ova u Francuskoj, i Svetlana Horvat, prosto mi je žao da ih izneverim. Zato ću, eto, osvojiti svet.

Uskoro slavite četrdeset i drugi rođendan. Imate li možda običaj da tog dana podvučete crtu, i na koji period prethodne godine ste najviše ponosni, a šta biste želeli da ostvarite do narednog rođendana?

-Moj život se korenito menja iz godine u godinu. Nadam se da ću u sledećoj biti zdrav i da ću više uživati u svemu što mi se dešava. I pustiću da me život iznenadi.

Kajli Džener je prva svetska zvezda koja je odabrala vašu kreaciju. Kako ste reagovali kada su vam javili da jedna od najpopularnijih devojaka na svetu želi da nosi haljinu sa vašim potpisom?

-Koliko god to bilo smešno, moja prva reakcija bila je: “Eeee, pogrešna Kajli!”. Još od rane mladosti sam želeo da sarađujem sa Kajli Minog i da radim kombinacije za njene koncerte. Iskreno, “klan” Kardašijanovih nije bio nešto što sam poznavao. Smešno je bilo da smo, kad su nam tu vest javili iz “Fashion Forwards-a”, Svetlana i ja ocenili da to nije prioritet i da želimo da sačekamo bolje fotografije, pa da onda objavimo. Ali, kad je “Vogue” preneo tu informaciju sa sve privatnim fotografijama sa Instagram profila Kajli Džener, shvatio sam da sam potpuno pogrešno procenio situaciju. Međutim, ova saradnja je pokazala da mogu da ponudim nešto sjajno i drugačije, što je svetske zvezde i njihove stiliste zaintrigiralo. Samo mi je žao što ne mogu da u isto vreme sa mojim kolekcijama budem prisutan i u Parizu i Njujorku i Los Anđelesu. Ono što je zastrašujuće je da su Kinezi već napravili ponudu haljina pod nazivom “Zvonko for Kylie”, ne bi li zaradili na mom dizajnu.

Dugi niz godina prati vas status jednog od najboljih ovdašnjih dizajnera. Da li je teško odlučiti se za iskorak na inostranu scenu i krenuti sve iz početka?

-Teško je krenuti ispočetka. Ali opet, kad sam video iskrenu reakciju publike i ljudi koji veruju u mene, prepustio sam se i dopusto da mi se desi nešto lepo. Naravno, u početku je bio prisutan strah. Ulaziti u nešto nepoznato jeste teško, ali i izazovno. To je bila prava promena koja mi je trebala i koja je izmenila moj život iz korena. Bitno je da publika u inostranstvu voli nešto novo i različito. Oni traže svežinu i duh. Na žalost, u srpskoj modi glorifikovano je samo kopiranje i prepisivanje svetskih trendova. Opstati sa autorskom idejom koja ne liči na čuvene dizajnere veoma je teško. To je glavni razlog lošeg stanja u modi. Mada, slična situacija je i u oblasti muzike, slikarstva, multimedija. Kada vam u svetu neko okarakteriše kolekciju kao “ista Prada”, to je uvreda i sramota. A kod nas je kompliment.

Nakon tog velikog uspeha, neke od vaših kolega nisu baš imale dobronamerne komentare. Da li vas njihove reakcije nekada zabole?

-Mudri ljudi su davno rekli: “Psi laju, a karavani prolaze”. Svima želim najbolje. Ovo što se meni dešava može se desiti i drugima ako imaju dovoljno kvaliteta. Tako da se nadam da će moj rad biti stimulans ostalima da pokažu vrednost koju poseduju. Niko me nikad nije gurao, ni finansirao. Količina para i sponzora u modi u Srbiji je obično obrnuto proporcionalna talentu. Ja sam u ovoj profesiji zato što volim da pravim garderobu, a ne zato što želim da budem poznat ili što mi je nedostajao produžetak potpisa u novinama ispod fotografije. U tome je ključna razlika.

Jedini ste naš kreator koji se predstavio na Nedelji visoke mode u Parizu, a dobili ste i prestižnu nagradu “Talents du luxe et de la creation”. Da li je uvažavanje od strane Francuza najveća potvrda vašeg rada?



-Svetska priznanja su najznačajnija. Nikad niko iz srpske mode nije primio ovako veliko priznanje. Do pre nekoliko godina nisam ni verovao da mogu da doživim toliku čast. A kada priznanje dođe iz Francuske, odnosno njihovog ministarstva za medije, komunikaciju i trgovinu, i to za luksuz – nešto što je zaštitni znak te zemlje, onda je sve mnogo značajnije. Naravno, to nije bitna stvar za naše medije u kojima je i dalje veća vest ko je i kad naopako obukao tange. Ali, postoje mesta na kojima se to ceni. Mene je Srbija često kolebala i činila me nesigurnim kada sam se pitao šta je prava vrednost. Ova nagrada je dokaz da sam na pravom putu.