Zvonimir Đukić Đule čuva svoju privatnost: Ne dopada mi se promovisanje dece poznatih

Osnivač, gitarista i vokal rok grupe Zvonimir Đukić Đule pre 22 godine sklopio je brak sa Julijom, koju je zavoleo još u školskoj klupi, a sa kojom ima dvadesetogodišnjeg sina Simona.

Njegov život van kamera je potpuno jednostavan, a muzičar je iskreno progovorio o porodici.

Dugo ste u braku, ali suprugu nikada nismo videli sa vama na događajima. Zašto?

– Zato što ona mene ne vodi na njen posao i zato što nema potrebu da se eksponira, niti ja želim da je eksponiram. Ne dopada mi se ni promovisanje dece poznatih. Da li vi znate kako izgleda moj sin? Naravno da ne, jer ga nikada niste videli i to je dobro. Njegovi drugovi do pre nekoliko godina nisu znali da je on moj sin, a on je jedan potpuno normalan mladić koji je nedavno upisao fakultet. Ali nema potrebe da se provlači kroz medije, niti je to potrebno mojoj supruzi.

Đule, da li ste ikada pokušali da poradite na svom kotrljajućem “r”?

– Nikada, ali nikada. Prihvatio sam ga i iskoristio najbolje moguće u svom stvaralaštvu. To je “r” koje je malo jače od običnog “r”, kotrljajuće “r” i lično nikada nisam imao poriv da menjam tu bilo šta. Samo sam ga iskoristio na najbolji način.

Koliko se razlikuje onaj „Van Gog“ od pre 30 godina sa ovim sada? I nemojte mi reći da je to isti bend.

– To nikako nije isti bend. „Van Gog“ je godinama vrlo uspešno popularizovao rok muziku i došli smo do tačke da postojimo trideset godina, da smo opstali uspravno, podignute glave, dostojanstveni, vođeni našom ideologijom: red, rad, disciplina. Bili smo osporavani, dovođeni u pitanje, ali i hvaljeni. Poriv i želja koju osećam za promenom su ogromni. Želim da hrlim što luđe u neizvesnost. Ne želim ni da saznam kakav je osećaj uljuljkavanja. Sjajan je osećaj kada u prva tri reda na našim koncertima vidimo mlade ljude. To su deca generacija koje su nas slušale na početku osamdesetih. Ne volim da čujem da smo bend koji „ili vole ili mrze“. Nas ili vole ili ne razumeju našu muziku, i to me čini zadovoljnim.