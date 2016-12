Zvezde pevaju zvezde 2: Poslušajte kako zvuči “Mačka” u izvođenju Nevernih beba

U okviru najvećeg radijskog projekata na Balkanu “Zvezde pevaju zvezde 2” objavljena je još jedna premijera spota na oficijalnom YT kanalu Radija S za pesmu “Mačka” u izvođenju grupe Neverne bebe.

Neverne bebe su bile gosti Radija S u emisiji “Dan sa Natalijom” pričali su kako o kompletnom projektu projektu Radija S, ali i o saradnji sa najlušanijom radio stanicom u Srbiji:

– Sarađujemo već dugi niz godina, neki vole da kažu da su to naši veliki prijatelji, ljudi kojima potpuno verujemo kao i oni nama, poverenje je najbitnije. Nameravamo i dalje da sarađujemo sa Radijom S jer je to najbolja stanica u Srbiji. Projekat `Zvezde pevaju zvezde` je jako zanimljiv, budući da je to jedinstvena prilika da se oprobamo u tuđim pesmama.

Pored Nevernih beba, u drugoj sezoni “Zvezde pevaju zvezde” učestvuju i: Željko Joksimović, Dženan Lončarević, Kaliopi i Marija Šerifović. Sve aktuelnosti u vezi sa projektom “ZPZ2”, ekskluzivne premijere, intervjue možete pratiti na Fejsbuk stranici Radija S, ali i ukoliko redovno slušate Radio S.

Spot za pesmu: