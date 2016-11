Zorana Pavić žena sa dušom: Ponekad se pitam kako sam preživela

Posle nekoliko godina ćutanja pevačica govori s kakvim zdravstvenim problemima se suočava, zbog čega se odlučila na povlačenje iz javnosti i kako je u najtežim danima shvatila da jedno zlo nikada ne ide samo pošto je doživela i izdaju partnera

Kada se pre nekoliko godina naglo povukla s muzičke scene, pevačici Zorani Pavić (51) javnost je “dijagnostikovala” kancer koji ona nije želela da demantuje. U intimnoj ispovesti autorka emisije “Ko vam dade termin” prvi put otkriva prave razloge medijske izolacije i ćutnje o svojoj bolesti.

– Distancirala sam se. Smatrala sam da to što mi se događa moram da izguram sama. Nisam želela da manipulišem svojim privatnim životom u marketinške svrhe. Zato nisam odgovarala na neistinu da imam rak.

Nekada članica grupe “Frenki”, koja je još u srednjoj školi imala svoj rok bend “Baby blue”, ne pamti tačan datum kada je osetila prve simptome koji su nagovestili da nešto sa njom nije u redu.

– Primetila sam da se nešto sa mnom dešava. Kopnila sam. Moje telo je najednom počelo da otiče, trnula sam, noge su mi bile pune tečnosti. Nisam mogla da ustanem iz kreveta. Iako ne volim da posećujem lekare, morala sam da proverim krvnu sliku, uradim analize. Čekala sam rezultate. Sve je ukazivalo na to da je sve u redu, ali nije bilo. Jednostavno se nisam osećala dobro. Izgledala sam kao zombi. Tada sam shvatila da je moj problem uzrokovan emotivnim šokom koji sam doživela i spakovala sam ga u fioku praveći se da ne postoji. Sve što mi se u prošlosti dogodilo izazvalo je ozbiljan hormonski poremećaj koji me je prikovao za krevet. Ali, to je situacija s kojim sam morala sama da se izborim. Problem je ličan i autentičan, ali nisam želela da o njemu javno govorim do danas. Možda je moja greška što nisam rekla i sprečila insinuacije. Uprkos bolesti, radila sam, samo se nisam eksponirala u javnosti.

Iako prepoznatljiva po svom pozitivnom duhu, pevačica priznaje da joj je period otkrivanja hormonskog poremećaja i svega onog što je usledilo kao posledica bolesti bio najteži u životu.

– Ponekad se pitam kako sam preživela. Najteže mi je bilo što sam…