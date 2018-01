Zoran Cvijanović: Ne postoji nijedan moj kolega koji nije prošao kroz neki kritičan period

Zoran Cvijanović je nizom uloga dokazao da zaslužuje posebno mesto na glumačkoj sceni Srbije. Ipak, bilo je i preterano teških momenata koje je preživeo, a kako i sam kaže, znao je da će mu se to dogoditi.

– Pouzdano znam da ne postoji nijedan moj kolega koji nije prošao kroz neki kritičan period. Na mene se to odrazilo tako što sam počeo da imam napade panike. Očekivao sam da mi se to desi, bio sam spreman i reagovao sam na određeni način tako da sam danas ipak u stanju da izađem na scenu pred 300-400 ljudi i da igram bez straha. Ako ostanete u glumačkom maratonskom poslu onda je to paralelan proces koji prati i vas i vaš život – ističe glumac.

Diplomirao je na Fakultetu dramskih umetnosti u Beogradu 1982. Prva uloga nakon studija bila mu je u TV seriji “Sivi dom”. Do danas je glumio u preko 70 filmova i TV serija. Režirao je nekoliko filmova.

U poslednjih nekoliko godina intenzivno se bavi upravljanjem otpadom i reciklažom, a u septembru 2016. postao je direktor Visoke škole dramskih umjetnosti Andrićgrad. Danas puni 60 godina.