Zlatan Stipišić Džiboni: Volim da idem u prirodu, jer tamo nemam sa kim da se svađam

Zlatan Stipišić Džiboni otkrio je detalje iz svoje karijere, a drago mu je što ljudi i dalje slušaju njegove pesme.

– Nekako sam polumračan tip. Ali, pisanje pesama je imitacija života. Ako gledaš stvari oko sebe, ako si normalna ljudska osoba, nemoguće je da neke stvari ne dopru do tebe, pa tako gledaš i sebi bliske ljude koji su malo zalutali i možeš ih razumeti, čak se s njima i saživeti. Uostalom, možda smo i mi sami jednom bili na ivici, ali možda smo imali više sreće nego pameti pa je nismo prešli i to ne uvek svojom zaslugom – počeo je kantautor razgovor za Jutarnji.hr, koji kao start svojeg bavljenja muzikom podrazumeva početak devedesetih.

On smatra da je smer u kome će ići došao tek nakon 7 godina bavljenja muzikom.

– Sve što se kod mene pre toga događalo bilo je nekakvo traženje. To je trajalo nekih 7-8 godina. Kad slediš svoje uzore i pokušavaš da budeš kao oni, to se ne računa. Računa se tek onaj tren kad upoznaš sebe i pokušaš da ličiš na sebe. Kao klinac voleo sam rok. I danas ga volim, ali za razliku od većine naših autora, ne smatram da je u roku najvažnije biti ciničan – rekao je Džiboni.

Džiboni najviše voli da provodi vreme u prirodi, jer, kako kaže – tamo nema svađa.

– Meni je odmor biti na sceni. Ceo život postavio sam na tri stepena: na jednom je moja familija, na drugom je da sviram pred svojom publikom, jer to je moja sorta ljudi i nema drugog mesta na kom ću toliko sebi sličnih ljudi sresti, a treći mi je priroda. Volim more i šumu. Volim da idem u prirodu jer tamo nemam sa kim da se svađam, nema svađe sa stablima i talasima. Obožavam more – izjavio je Zlatan.