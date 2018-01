Zlatan Ibrahimović: Šveđani me ne prihvataju, da sam plav oprostili bi mi i pljačku banke

Najbolji švedski fudbaler svih vremena Zlatan Ibrahimović dao je izuzetno zanimljiv intervjuu za francuske medije.

Zlatan je otvoreno govorio o odnosu sa medijima, svojoj arogancji, neprijatnostima koje je trpeo kao stranac u Švedskoj…

– Znao sam da će moja rečenica o Ajfelovom tornju (Ako Ajfelov toranj zamenite mojom statuom ostaću u Parizu) napraviti bum. Namerno sam to rekao jer sam znao kakav će efekat biti. Jesam li to mislio ili ne, to je drugo pitanje – rekao je Ibrahimović dodavši:

– Dok sam bio u Francuskoj vi ste rekli da sam arogantan, a ja sam rekao da su Francuzi poznati po aroganciji. Dakle, ja sam kao vi. Morate me voleti jer savršeno predstavljam vašu zemlju.

Ibrahimović je prokomentarisao i njegov odnos sa švedskim medijima.

– Ne prihvataju me kao Ibrahimovića. Ako neko napravi istu grešku ako i ja, njega će braniti, a mene ne. To je poput rasizma. Pa nisam ja kriv što nisam Svenson ili Anderson. Da sam plav, branili bi me i da sam banku opljačkao.

Ibra je dodao da švedski mediji ne mogu da prihvate što je najbolji fudbaler te zemlje ikada.

– Napravio sam nešto što niko nije. Pa pre mene rekorder je imao dve Švedske zlatne lopte, a ja ih imam 11. Znači, najbolji sam – rekao je Ibra.

Zlatan se osvrnuo i na detinjstvo u Malmeu. Rekao je da je imao brojne probleme, da se osećao odbačenim, ali da su ga volja i upornost dovele na sam vrh.

– U Malmeu nisam bio prihvaćen kao ostali. Zašto? Zato što sam Ibrahimović. Nisam Anderson, Svenson, nemam to tipično švedsko prezime. Imao sam incident na treningu, igrač je jako startovao na mene i udario sam ga glavom jer sam bio besan. Njegov otac je bio policajac, napisao je pismo klubu zahtevajući da me izbace. Dao je papir svim igračim u timu da potpišu da se slažu sa tim. Nisam ništa znao. U to vreme sam bio junior, možete samo da zamislite kako sam se osećao kad sam saznao. Bio sam kao crna ovca, nisu prihvatali moj stav, mene kao osobu, nisam bio dobrodošao – rekao je Ibra dodavši:

– Bio sam drugačiji, nisam imao plavu kosu i belo lice kao Šveđani. Patio sam, jer mi nije bilo lako kao ostalima. Osećao sam da moram da radim 10 puta više od drugih kako bih bio primećen.

Zlatan je otkrio da je njegova arogancija zapravo odbrambeni mehanizam, koji je razvio zbog loših iskustava u prošlosti.

– Šetao sam ulicom u Stokholmu sa psom u prelepom delu grada gde žive bogati ljudi. Pojavio se momak sa devojkom, prišao mi i pitao me šta radim tu. Poludeo sam. Možda momak to nije mislio u smislu da nisam dobrodošao, možda je bio u šoku što me je video, ali to je bio moj atomatski odbrambeni mehanizam. Moj odgovor je bio agresivan, mislio sam da nisam dobrodošao, kao što sam se osećao tamo odakle dolazim. Morate biti čvrsti, ako je hrana na stolu, ne čekate dok svi uzmu hranu, nego uzimate ako možete – zaključio je iskusni napadač Mančester junajteda.