Žika Jakšić: Možda sam ja bio kočnica Dajani da ostvari neke želje i talente

Poznati producent i voditelj emisije “Nikad nije kasno” razveo se od voditeljke Dajane Paunović posle sedam godina braka, a sada kada se prašina slegla, otkriva kako se zaista oseća i da li je srećan zbog novih uspeha svoje bivše.

– Na razvod braka se nikad ne gleda kao na pobedu u životu, to je uvek poraz. Kada čovek stoji čvrsto na zemlji, on prihvata takve stvari. Nekad naiđe baš težak period u životu, i to treba prihvatiti kao život. Svi imamo uspone i padove. Kiša kada pada, uvek prođe, a iza kiše dođe sunce – kaže Žika Jakšić za “Blic”.

Njegova bivša supruga je nakon razvoda prešla na “Pink”, a Žika je srećan zbog nje.

– Meni je drago što je Dajana počela da radi. Mislim da je nakon razvoda dobila vremena i prostora da sebe ostvari u nekim svojim željama i talentima, možda sam joj ja bio i kočnica u svemu tome – ispričao je Žika Jakšić, koji posle svega ima samo jednu poruku:

– Ja nisam izgubio veru u brak, ali očigledno da nekad to ne uspeva. Tako da svim ljudima preporučujem da se ne razvode.

Na pitanje koliko mu je bilo teško da sin Dušan ne oseti razvod, Žika Jakšić objašnjava:

– Iako nisam više u braku, ja se sa svojom bivšom suprugom trudim da to naš sin ne oseti. Našli smo neki balans i Dajana i ja da mu budemo maksimalno posvećeni, a i da se posvetimo našim karijerama, našli smo stabilnost čak i u toj situaciji koja nije baš tipična.

Žika jakšić još nije pronašao novu ljubav i kaže da ne razmišlja o drugim ženama jer mu to sad nije u fokusu.