Željko Vasić: Imam besplatnu psihoterapiju kod kuće



Pop pevača Željko Vasić u skaldnom je braku sa Ivanom, koja je po profesiji klinički psiholog, i sa kojom ima sina Andreja i ćerku Lenku.

Na pitanje u čemu je tajna i kako uspeva da bude stalno dobro raspoložen, on kaže:

– Imam besplatnu psihoterapiju kod kuće. I tu je zapravo tajna – kaže Željko.

S obzirom na razliku u zanimanjima, interesantno je i kako on i njegova supruga uspevaju da usklade poslovne obaveze, kao i to koliku podršku pružaju jedno drugom kada je reč o tim razlikama.

– Pitanje je više od pola odgovora. Ja sam pevač, a ona je psiholog i u tome je zapravo tajna. Tako kod kuće imamo sve što nam treba. Inače, Ivana mi je velika podrška u poslu, zapravo ona mi je podrška u svemu, u mom životu.

On je govorio i o napadima anksioznosti koje je počeo doživljava kada se preselio u Beograd. S obzirom na to da mu je izuzetno teško bilo kada je iz Zaječara došao u prestonicu, zbog odvajanja od porodice i promene sredine, Željko je počeo da oseća zdravstvene probleme, za koje tada nije znao ni da postoje. Probleme sa anksioznošću rešio je uz pomoć supruge, ali problem još nije sasvim nestao.

– Pa, nije to nešto što se tako lako leči. To je nešto što se mi se i sada dešava povremeno, samo moraš da naučiš da se nosiš s tim. Kada čovek radi neke velike stvari, evo kao što sam ja pripremao solistički koncert u Sava centru, normalno je da ima neke padove, ali na svu sreću nemam velikih problema – kaže Željko, a piše pulsonline.rs.

Oba deteta su umetnički dar nasledila od tate. Andrej pohađa muzičku školu i svira gitaru, a Lenka je balerina. Željko je u nekoliko navrata pominjao da obožava da sa decom šeta po gradu, a posebno mu je drago kada ih odvede u bioskop i s njima gleda aktuelne crtane filmove. S obzirom na to da im je otac muzičar i da se često baš zbog svojih vrsnih muzičkih sposobnosti pojavljuje na televiziji, bilo je zanimljivo čuti kako Andrej i Lenka doživljavaju tatinu profesiju i njegovu popularnost.

– To je nekako normalno kod nas u kući. Ja od svog posla ne pravim nikakvu famu. Njima je to potpuno normalno, kao što je nekom normalno da mu otac radi u pekari ili u banci, a eto, njihov otac je muzičar. Dobro, možda im malo smeta popularnost što gde god da odemo moramo da se slikamo, ali ne opterećuje ih ni to previše – kaže ponosni otac i otkriva ko je stroži roditelj.

– Pa, to je vrlo diskutabilno. Ona i ja se neizmenično igramo igre “dobar i loš policajac”. Sve zavisi koji je problem u pitanju.