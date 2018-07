Željko Samardžić: Koliko je važno voleti nekoga, jednako je važno pomoći mu da vas voli

Sa prvim zracima sunca pevač Željko Samardžić spakovao je kofere i otišao u porodičnu kuću u Dobroti gde će prevesti leto.

Sa suprugom Majom isplovio je uveliko iz kotorske luke, a ovih dana očekuje da mu se pridruže i unuci.

– Ovih dana moja draga i ja smo stigli, a klinici i ostali nam se pridružuju uskoro. Divno je vreme a Kotor, kao i uvek poseban i lepo ušuškan u svoje vekove – kaže Željko koji priznaje da često zapeva na svojoj barci.

– Godinama već uživam u toj relaciji sa morem i još nismo dosadili jedno drugom. Imam osećaj da sam mu nedostajao. Nismo se videli prilično dugo, još od jeseni. Tu je i moja Maja, ona je moja “mala od palube” – rekao je.

Pevač koji je drastično promenio imidž i pustio bradu i brkove kaže da ne planira da ih obrije bez obzira na visoke temperature.

– Navikao sam se i za sada se dobro nosim sa brkovima i bradom. Za sada ne razmišljam o tome da ih obrijem ali ko zna…Možda se probudim jedno jutro i poželim tako nešto. Videćemo – poručuje Željko koji je tek u četrdesestim godinama života postao velika zvezda.

– Svaki posao ima svojih boljih i lošijih strana. Ono što je važno jeste da taj posao voliš jer onda sve ima drugačiju konotaciju. Ja obožavam muziku i smatram se privilegovanim što mogu da se bavim i živim od nje. Relativno kasno sam doživeo popularnost ali to je ono što sam tražio pa se iz tog razloga lakše nosim s njom. Imao sam dovoljno godina i iskustva koje su mi pomogle da stvari postavim na svoje mesto.

Samardžić kaže da se malo umorio od kafana i da više voli slobodno vreme da provede u porodičnom domu.

– Više sam za intimniju atmosferu porodičnog doma, mada ne bežim od kafane. Moji prijatelji i kumovi su čak vlasnici nekih restorana pa mi ponekad kafana ispadne kao kuća – rekao je Željko.

Željko je nekoliko decenija u braku sa Majom i bez obzira što je važio za graskog šmekera, o njegovim prevarama se nije pisalo. On otkriva da je tajna skladnog braka u posvećenosti partneru.

– Ne znam to drugačije objasniti nego upravo rečima koje do patetike ponavljam, a to je ljubav i uvažavanje. Koliko je važno voleti nekoga, jednako je važno pomoći mu da vas voli. I kada strast koja plamti u mladosti počne da slabi, što na žalost godine učine neminovnim onda je lepo da pored sebe imate pre svega prijatelja. Ljubav prosto dobije drugačiju formu. Ta veština da ljubav pretvorite u prijateljstvo, a da pri tom ne žrtvujete ljubav je po meni jako važna – izjavio je Samardžić.