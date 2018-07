Željko i Jovana Joksimović: Drama na prvom odmoru sa bliznakinjama

Povezane vesti



Kako bi valjano odmorili od mnogih poslovnih obaveza, Jovana i Željko Joksimović uputili su se u Grčku na odmor, u jedno luksuzno letovalište. Ovo je, kako se navodi, bio prvi put isplaniran sa bliznakinjama Anom i Srnom.

Posebno zbog mališana, put je bio i više nego detaljno isplaniran, ali očito, na neke stvari ipak nisu uspeli da utiču.

– Jovana i Željko su odlučili da ove godine odmor provedu u Grčkoj, gde imaju svoj stan u luksuznom delu Atine, ali nisu ni slutili kakav peh će da im se desi. Kako bi što pre stigli do željene destinacije, odlučili su se da putuju avionom. Ovo je prvi put da su bliznakinje poveli na putovanje, njih dve još nemaju ni godinu dana, pa im je pritisak zbog toga bio veći kako će sve to naslednice podneti. Sve su do detalja isplanirali, ali opet, na početku ništa nije išlo kako su planirali – otkriva dobro obavešteni izvor za Blic.

– Supružnici su se sa malim Kostom i devojčicama ukrcali u avion na beogradskom aerodromu. Opremili su se cuclama i igračkama kako bi let prošao što kraće, ali deca su skoro celi put prespavala. Taman kad je Željku i Jovani laknulo što je sve prošlo kako su želeli, usledila je prava drama. Iskrcali su se iz letelice u Atini, a kad su prošli kontrolu i smestili bliznakinje u kolica čekali su da uzmu prtljag, kojeg nije bilo ni na jednoj traci za kofere. Onda su stigle neprijatne vesti. Jovani su objasnili da su se svi njihovi koferi zagubili, uključujući i one u kojima su bile stvari za decu.

Kako se navodi, Jovana je odmah reagovala, i to prilično burno!

– Voditeljka se odmah iznervirala, jer je shvatila da ne mogu da produže dalje, a jasno joj je bilo da mogu da prođu sati dok se situacija ne reši. Odmah je sve prenela Željku, i bili su u dilemi šta da urade, da li da u letovalište produže bez kofera. Prva ideja je bila da im stvari naknadno donesu na adresu, međutim Jovana je shvatila da to može potrajati i do par dana – kaže izvor.

– Dogovorila se sa Željkom da on produži u stan sa decom, a da ona ostane da čeka kofere i dođe taksijem. Bili su na telefonskoj liniji sve vreme kako bi se ona uverila da je odlazak u apartman prošao u najboljem redu. Kada se uverila da su se deca smestila, ostala je još par sati na aerodromu da bi napokon preuzela prtljag. Dostavili su joj sve kofere uz izvinjenje, a voditeljka se brže bolje uputila ka taksiju kako bi se što pre pridružila svojoj porodici. Nakon toga je sve bilo u najboljem redu, a pored uživanja na plaži, Željko je iskoristio priliku i da malog Kostu uči da pliva – ispričao je izvor pomenutog lista.