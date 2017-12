Željko Joksimović nije ispunio mami želju: To tinja u njemu, nikad se ne zna šta će da bude u budućnosti

Znanjem i talentom Željko Joksimović uspeo je sebi da obezbedi status jedne od najvećih zvezda u Srbiji. Za njegov rad i uspeh se čulo i van granica naše zemlje, a pevač čini se da i te kako uživa u tom statusu.

U svemu što radi ima veliku podršku porodice. Supruga Jovana, ćerka Mina i roditelji su na skoro svakom njegovom većem koncertu. Njegova majka Vesna ponosna je onim što je Željko postigao iako je, kako i sama kaže, želela da se on bavi drugim zanimanjem.

– Želela sam da bude dirigent. To je bila moja želja. I on to ume. To tinja u njemu. On je pun iznenađenja i živi u tome da sam sebe iznenadi. Nikad se ne zna šta će da bude u budućnosti – iskrena je bila Vesna u izjavi za emisiju “Exkluziv”.