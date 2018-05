Željko Joksimović: Kada je sin Kosta naučio pesmu “Ponelo me”, ona mu je postala favorit

Željko Joksimović je posle duže pauze objavio novi singl “Ponelo me”. Čast da prvi čuje numeru imao je njegov sin.

Četvorogodišnji dečak, kako kaže Željko , oduševljen je novom pesmom, kao i prethodnim singlom “Milimetar”.

A post shared by Jovana Joksimovic (@jjovanajoksimovic) on Aug 18, 2016 at 6:19am PDT

– Pesmu su prvi čuli ćerka Mina, Jovana i naš sin. On nije reagovao odmah, što se kaže, na prvu loptu. Inače je takav. Dok ne nauči pesmu, on ćuti. Njegovi favoriti su bile pesme “Zver” i “Milimetar”, koju on zove “Niti metar”. Sada kada je naučio i “Ponelo me”, i ona mu je postala favorit – kaže Joksimović.

Kantautora za mesec dana očekuje jubilarni, hiljaditi koncert u karijeri, zbog čega je veoma uzbuđen. To će proslaviti 16. juna na Tašmajdanu, gde do sada nikada nije nastupao.





– Nije mala stvar, hiljaditi koncert, mnogo je to gradova, hotela, koliko sam samo puta kucao šifru za vaj-faj – našalio se Joksimović, koji se, kao i mnoge njegove kolege, okreće promociji pesama na Jutjubu, ali ne odustaje od izdavanja CD.



– Volim da uradim ceo album, da to zvuči kao celina, ali volim i singlove. Naravno da sam svestan činjenice da se muzika sve više prodaje onlajn. Samo tokom prošle godine za osam procenata porasla je prodaja muzike preko interneta u odnosu na period od pre deset, kada su se prodavali diskovi. To ne treba zanemariti, u tome je budućnost našeg posla – smatra Željko.