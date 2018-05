Zdravko Čolić: Tito mi je rekao: Dobro je tebi vojniče sa devojkama u trikoima

Najveći simbol Jugoslavije, Zdravko Ćolić, čovek čiji profesionalni mandat traje više od Titovog, jer ta njegova pesma “Gori vatra” na Evroviziji u Luksemburgu bila je 1973, a bilo je nekih hitova i pre toga.

Pa svih tih rasprodatih Marakana, Ušća, albuma… I sve do ovog poslednjeg albuma “Ono malo sreće” koji je zajedničko izdanje Croatia Recordsa i PGP RTS jer ko bi ujedinio region nego “najpopularniji sin naših naroda i narodnosti”…

Čola je u intervjuu za Nedeljnik ispričao mnoge životne epizode, koje ilustruju ne samo njegovu karijeru nego i jednu drugu stranu naše istorije.

Između ostalog, ispričao je šta se zaista desilo tokom susreta sa Titom kada mu je “najveći sin naroda i narodnosti” rekao “Ti uživaš…”.

– To da vojnik peva Titu na Brionima nije baš bila česta pojava. Posle mesec i po dana u vojsci zove me ekipa iz Doma armije da nastupim pred Titom. Nastupili smo nakon njegovog novogodišnjeg govora – devojke u trikoima, Lokice, i ja u uniformi i kratko podšišan. Tito nam je svima čestitao Novu godinu. Pevačica Sandra Kulijer iz Banjaluke ga je poljubila i namerno ostavila karmin na njegovom obrazu, a onda ga obrisala. A Tito joj kaže: ‘Navikao sam ja.’ A meni je dobacio: ‘Dobro je tebi, vojniče, vojska na zaduženjima, a ti sa devojkama u trikoima i peva se.’ Ali to je bilo njegovo zezanje. Sve to je bilo krajnje pozitivno – rekao je Zdravko Čolić.

On je u intervjuu između ostalog ispričao i kako mu je Tito pričao o Brežnjevu i kako će Jugoslaviju “uvek neko braniti”…