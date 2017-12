Zdravko Čolić ovakvo iznenađenje nije očekivao: Da izađem da vas ljubim? (video)

Posle velikog beogradskog koncerta, „The Frajle“ nastavljaju seriju nastupa od Vardara do Triglava. U petak su imale uspešan koncert u Sarajevu, međutim, nekoliko sati ranije Marija Mirković, Nataša Mihajlović i Nevena i Jelena Buča bile su glavne akterke jednog simpatičnog događaja.

Dogodilo se da je istog dana u Sarajevu boravio i Zdravko Čolić. Autori emisije „Konačno petak“ i popularni novosadski kvartet rešili su da čuvenom pevaču prirede iznenađenje. No, on nikako nije smeo da sazna šta mu se sprema.

– Plan je bio da on ne sazna da smo mi gošće. Bilo je jako smešno kako smo se sve vreme krile od njega, da se ne bismo slučajno sreli u hodniku ili šminkernici – otkriva kroz osmeh Frajla Mara.

Kada ih je, usred emisije, video pored na sceni, Čola se više nego prijatno iznenadio, čak i zbunio:

– Da li je to moguće? Pa, vi ste potpuno ludi. One su trenutno najviše u modi, one su hit! Divno… Ljubim vas!

A onda su vesele Novosađanke zapevale njegov veliki hit „Ostani“.



– Da izađem da vas ljubim? – pitao je Čola, a potom je Frajla Nena rekla kako im je zajedničko što su sve zaljubljene u njega.

– E sad smo još više zaljubljene!

Oduševljenje nije krila ni Frajla Nata, pa je na Instagramu, pored zajedničke fotografije sa jednom od najvećih zvezda ovih prostora, napisala:

– Kad sretneš Čolu, pa mu pevaš, a on te izgrli i izljubi… Večno zaljubljene u Čolu!