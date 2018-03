Zavodljive “The Frajle” u pohodu na region osvajaju sve više “frajlera”

Povezane vesti



Kada ste regionalna senzacija sa sad već zavidnim stažom, nije vam nikakav problem da napunite svaki prostor rezervisan za muziku – od klubova do trgova i dvorana. Danas nema baš mnogo umetnika čiji se nastupi jedva čekaju u svakom kutku od Vardara do Triglava, osim ako nije reč o zvučnim imenima kojima je to uspevalo i pre raspada nekadašnje države. No, poslednjih godina, Bajagi, Balaševiću, Breni i Čoli, koje svugde dočekuju otvorenog srca i raširenih ruku, pridružile su se i članice benda “The Frajle”.

U prilog tome ide i činjenica da četiri vesele devojke neumorno sviraju i putuju po regionu od prošlog proleća, kada su objavile četvrti album “Ljubav na dar”. Nastupi su rezervisani mesecima unapred, a i rasprodati mesecima unapred. Bilo im je teško ući u trag ovih meseci, ali sezona se tek zahuktava. Pomenimo tek spektakularan osmomartovski nastup u Mostaru i koncerte u Mariboru, Ljubljani, Karlovcu, Rijeci, za koje se tražila karta više.

Interesantan je podatak da su “Frajle” jedini bend iz Srbije koji je u roku od nekoliko meseci više puta punio “Lisinski”. I koncert zakazan za 24. april u najvećoj zagrebačkoj muzičkoj dvorani rasprodat je pre nego što je krenula reklama, pa organizatori ozbiljno razmišljaju o novom.

A kako prolazi vreme i raste popularnost, tako se menja i publika na njihovim nastupima. Većinom su to mlađe generacije, mnogo dece i pripadnica lepšeg pola. Međutim, primetno je da ima i sve više “frajlera”. Marija, Nataša, Nevena i Jelena često se šale i kažu da bi im neki od njih možda i prišli, ali ne smeju jer sa sobom obično vode žene ili devojke.

– Muškarcima uvek poželimo posebnu dobrodošlicu. Znamo da su ih žene naterale i da moraju da budu tu do kraja, pa im unapred kažemo da nam je žao zbog toga. Ali, posle svakog nastupa dobijamo poruke u kojima nam priznaju da im je bilo sjajno, da nisu znali da su naši koncerti toliko dobri i da bi zbog nas propustili i finale Lige šampiona. Na primer, u Rijeci je nedavno bilo baš puno muškaraca, valjda se pročulo kako je sa nama, tako da smo posle tri meseca morale da napravimo još jedan koncert – kaže uz osmeh Frajla Mara.

Pesma “Reći ću ti da” pokrenula je lavinu šala na račun udaje usred trijumfalnog pohoda na region, smeju se popularne Novosađanke.

– Na svakom nastupu se uhvatimo neke teme, i onda bukvalno plačemo svi od smeha, i mi na sceni i publika. A zbog udaje smo rešile da nosimo belu garderobu, čisto da budemo budemo spremne. Ionako su nam rekli da nam je vreme, pa da ne čekamo – šale se “Frajle”.

A pre zagrebačkog koncerta čeka ih još mnogo posla. Šou za koji se posebno spremaju rezervisan je za 19. april, kada će na “Spensu” zapevati svom Novom Sadu.