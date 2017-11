Žarko Paspalj doživeo moždani udar, Greg Popovič i Vlade Divac uz legendu srpske košarke

Naš proslavljeni košarkaš Žarko Paspalj doživeo je moždani udar tokom boravka u San Antoniju.

Prema navodima novinarke “Sakramento Bija”, Ejlin Voisin, 51-godišnji Paspalj se sada oseća dobro i o njemu, uz lekare, brine i Popovič, koji ga je doveo u NBA ligu 1989. godine.

Vlade Divac stopped in San Antonio before joining Kings in NY to see his ex-Serbian teammate Zarko Paspalj, who is recovering from a stroke. — Ailene Voisin (@ailene_voisin) November 11, 2017

Žarko Paspalj je proveo noć u bolnici pre nego što je prebačen u Popovičev smeštaj, a tamo ga je posetio i nakadašnji saigrač iz reprezentacije Vlade Divac, sada sportski direktor Sakramento Kingsa.

Zarko, who was drafted by the Spurs in ’89, spent a night in the hospital and is staying with Gregg Popovich and doing well. @Eurohoopsnet https://t.co/JsXPLWumfh — Ailene Voisin (@ailene_voisin) November 11, 2017

Divac je odmah otišao u San Antonio da ga poseti, i to pre nego što su “kraljevi” nastupili u Njujorku protiv Niksa.

Vlade said Zarko was recovering nicely, and of course, totally trusts him in Popovich’s care. ZP has had heart issues for years, for sure. https://t.co/DUOb9yoXbx — Ailene Voisin (@ailene_voisin) November 12, 2017

Žarko Paspalj je jedan od prvih evropskih košarkaša u NBA ligi. On je 1989. godine draftovan od strane Sparsa, ali se u Americi zadržao tek jednu sezonu, a zatim se vratio u Partizan.

Paspalj je tokom bogate karijere igrao za Budućnost, Partizan, San Antonio, Olimpijakos, Panatinaikos, Panionios, Rasing Pariz, Aris i Virtus. Sa Partizanom je osvojio SFRJ titulu, kup i evropski Kup Koraća, sa Olimpijakosom dva šampionska trofeja i jedan Kup Grčke, sa Rasingom francusku ligu, a sa Arisom grčki kup.

Sa našom reprezentacijom je osvojio dva zlata na prvenstvima Evrope (1989. i 1991.) kao i jednu bronzu (1987.), šampionat planete 1990. u Argentini, te dva olimpijska srebra, 1988. u Saulu i 1996. u Atlanti.