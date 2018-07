Zamenili uloge: Emir Kusturica glumi u filmu Miloša Bikovića

Zamenili uloge: Emir Kusturica glumi u filmu Miloša Bikovića

Emir Kusturica pojaviće se kao glumac u filmu „Balkanska međa“, čiji je producent Miloš Biković.

Biković snima film o podvigu ruske vojske — munjevitom prebacivanju na aerodrom Slatina

Biković i njegova producentska kuća „Arhangel studio“ trenutno završava rad na filmu „Balkanska međa“, koji govori o operaciji ruske vojske pri zauzimanju aerodroma „Slatina“ u Prištini. Premijera filma planirana je za početak iduće godine.

Glumac je ekskluzivno otkrio za Sputnjik da će jednu od uloga u njegovom producentskom ostvarenju tumačiti i slavni reditelj Emir Kusturica.

-Juče nam se na snimanju pridružio Emir Kusturica koji će tumačiti jednu malu ulogu. Za mene je to velika čast što je čovek takvog kalibra došao da svojim prisustvom i učešćem podrži film. I zaista me to mnogo raduje. To pokazuje njegovu veličinu ne samo kao umetnika nego i kao čoveka, što se odazvao jednoj mladoj producentskoj kući, mladim kolegama i što nas je podržao. Neizmerno sam mu zbog toga zahvalan, izjavio je Biković za Sputnjik.