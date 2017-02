Zaljubljeni Raša Novaković: Kada sam prvi put video Gocu poželeo sam da bude samo moja

Povezane vesti



Raša Novaković, bunjar i suprug pevačice Goce Tržan, priznao je da dugo nije znao ko je zapravo njegova sadašnja supruga.

On tvrdi da sve dok nije postao punoletan nije znao za Gocu.

– Do 18. godine nisam znao ko je Goca Tržan! Čuo sam za grupu “Tap 011”, ali to je slušao moj stariji brat. Kad je ona krčila svoj put, ja sam se igrao u pesku i maštao o starijim ženama. Još kao mali sam znao da će moja žena biti starija od mene. I pre Goce sam imao starije žene. Ma, uvek sam bio starmali – kaže Raša, a prenosi portal vesti-online.com.

Ali, priznaje, zaljubio se u Gocu kada ju je prvi put video na televiziji.

– To je bilo 2004. godine, tada je izbacila pesmu “Haljina”. Poželeo sam odmah da joj tu haljinu i skinem. A kad sam je prvi put video uživo, oči su mi zasijale! Poželeo sam da bude samo moja. Kad me je ugledala, prokomentarisala je nešto u stilu: “Je l’ ovaj mali uopšte zna da svira?”. Ja sam za to vreme buljio u nju kao mačak u slaninu. E, posle sam počeo i da je spopadam. Bio sam uporan duže vreme. Mogao sam i otkaz da dobijem u bendu zbog nje, ali na sreću, postala mi je žena – rekao je kroz smeh Raša.